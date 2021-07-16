ГОРНЯК22 16.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Фагим Ахметгалиев обратился к мусульманам Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края, главный имам Фагим Ахметгалиев обратился к мусульманам Алтайского края в связи с празднованием праздника Курбан-байрам. Это исламский праздник жертвоприношения, его отмечают с вечера 19-го до вечера 23 июля.

Фото: Катунь 24

Фагим Ахметгалиев призвал имамов региона учесть ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, и избегать массового скопления людей в храмах. Он попросил провести беседы с верующими и рекомендовать совершать намаз дома.

Катунь24

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