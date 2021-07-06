Катунь24: Фитнес или футбол: рассказываем о бесплатных спортивных тренировках летом в Барнауле

Бесплатные тренировки проходят ежедневно на многих городских площадках. Подробнее о них расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Фитнес или футбол: рассказываем о бесплатных спортивных тренировках летом в Барнауле

В Парке спорта уже не первый год проходят массовые тренировки по самым разнообразным программам. Например, функционально-силовая тренировка, она укрепляет мышцы и приводит тело в тонус, а музыка ещё и поднимает настроение. Каждый вторник и пятницу профессиональные фитнес-тренеры дают мастер-класс любителям спорта. В начале недели – программа SocialDance, а в конце – аэробные и силовые упражнения. С собой нужно взять только спортивную форму и удобную обувь, необходимый инвентарь организаторы предоставят сами.

«Мы продолжили эту традицию, чтобы массовые тренировки вновь и вновь были доступны людям на бесплатной основе. В основном это люди старше 35 лет. По практике: дети почему-то на определённом этапе «отваливаются». А взрослым не хватает, наверное, тех эмоций, которые они в детстве испытывали. Здесь драйв, здесь улыбки, здесь своя компания», – рассказал соорганизатор проекта «Фитнес в парке» Виктор Будённый.

А это футбольное поле на ВРЗ. Здесь, как и на многих других городских площадках, проходит проект «Летний дворовый инструктор»: социальный проект для детей, где они могут абсолютно бесплатно заниматься спортом под руководством специалиста.

«У нас «дворовый инструктор» направлен именно на футбол. То есть футбольный клуб «Патриот», он ведёт данную деятельность, связанную исключительно с футболом. Насколько я знаю, что «дворовый инструктор» проходит не только связанный с футболом, но и с другими видами спорта. Такая большая социальная программа, которая направлена на развитие физической культуры и спорта как города Барнаула, так и Алтайского края, – пояснил директор футбольного клуба «Патриот» Роман Леонов.

В краевой столице по этой программе доступны 17 площадок. Расписание занятий и адрес каждой из них можно найти на сайте администрации города Барнаула. Проект продолжится до 31 августа.

Катунь24