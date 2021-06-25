Катунь24: Форум «Электронная неделя на Алтае» проходит в Барнауле

В этом году он первый раз пройдет сразу в двух форматах – очном и заочном. Основная задача – научить участников применять современные цифровые технологии в различных сферах жизни и производства.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Форум «Электронная неделя на Алтае» проходит в Барнауле

«Электронная неделя на Алтае» проводится уже в 10 раз. Основная тема встречи — «Цифровизация бизнеса и государственного управления». Такую задачу ставит государство в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Каждому региону предстоит сформировать свою стратегию.

О переходе в электронные цифровые виды услуг расскажут участникам столичные эксперты форума. Марина Смирнова, маркетолог, принимает участие в форуме уже не первый год. Она отметила, что масштабы мероприятия в этом году позволяют вести обсуждения на тему цифровизации не только с коллегами из Барнаула, но и других регионов России.

Эксперты считают, что процесс цифровизации должен протекать вертикально – от государственных крупных корпораций до малого бизнеса. Так, например, и внедрение электронного цифрового ведения документов.

Форум продлится до 26 июня. В его рамках пройдут круглые столы, встречи, образовательные модули, тренинги.

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