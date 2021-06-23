ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Фото: лучи победы в небе над Барнаулом

Горняк22
6 часов Ago

22 июня 2021 года, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, Барнаул присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы».

Фото: Михаил Полубедов

Специальные световые  установки разместили на склоне Нагорного парка, сообщают на официальном сайте городской администрации.

Аналогичное мероприятие прошло во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России.

Напомним, в мае 2021 года Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Война длилась 1418 дней и завершилась победой антигитлеровской коалиции.

В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великой отечественной, приспускаются флаги, отменяются развлекательные мероприятия. Люди возлагают цветы к мемориалам. По всей стране проходят траурные мероприятия.

Катунь24

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