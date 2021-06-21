Катунь24: Федоров день: традиции и приметы на 21 июня

В народном календаре 21 июня – Федоров день, Федор Стратилат, Федор Летний, Федор Колодезник. В этот день рыли колодцы и чтили мастеров по их строительству. Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, покровителя православных воинов.

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Святой пострадал за Христа в 319 году. Память его отмечается 21 февраля и ровно через четыре месяца – 21 июня. Сегодня Церковь вспоминает о чуде, произошедшем от изображения великомученика в Сирийской церкви, возведенной в его честь, недалеко от Дамаска. Этот храм сарацины превратили в жилище. Однажды кто-то из них в изображение святого пустил стрелу. Неожиданно из места, куда вонзилась стрела, начала течь живая кровь. Очень скоро все сарацины, жившие в храме, один за другим погибли. Свидетельства об этом чуде имеются у преподобного Иоанна Дамаскина и святителя Анастасия Антиохийского.

Традиции и обычаи

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие Рябиновые ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого «колодязником». Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

На Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: «Федор Стратилат грозами богат». Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

Продолжается пора прополки. Крестьяне активно боролись с сорной травой, зная, что если этого не сделать, то и урожая не будет. С Федорова дня вывозили навоз на паровой клин. Навоз вывозили на поля сообща, всей деревней. Каждый хозяин звал родственников и соседей, прося их оказать помощь в работе. Крестьяне, собравшись вместе, сначала помогали одной семье, потом другой и так далее. Очерёдность работы заранее устанавливали.

Совместная работа длилась от одного до нескольких дней. В ней принимали участие не только взрослые, но и старики с детьми, каждому находилась своя работа. Работа сопровождалась молодежным гуляньем с обливанием водой. Хозяин устраивал трапезу, угощал помощников овсяным киселем и кашей из ячневой крупы, заправленной постным маслом и толченой картошкой. Кашу со стола женщины украдкой уносили в поле, где разбрасывали и просили у Господа дать большую и густую рожь.

В поле сплетали венок, которым украшали горшок с кашей. По возвращении в деревню хозяева выкупали у женщин это блюдо.

Приметы и поверья

Если во время грозы слышны громкие раскаты грома, то жди затяжного ненастья. Сильная роса – к ясному дню. Утром раскатистый гром – не к добру. Сложно будет вовремя сено убрать. Дождь-сеногной все погноит, если с уборкой не поспешить. Звонкий гром – на ливень, глухой – на тихий дождь. Если до полудня роса не высохла, то в этот день дождя не будет. За три часа до грозы птицы петь перестают. Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай. Грачи хрипло каркают – скоро будет гроза. Сон с 20 на 21 июня исполнится в точности. А вот сновидение, увиденное днем 21 июня, пустое.

Люди, родившиеся 21 июня, обладают даром находить места, где следует рыть колодцы. В качестве талисмана им следует носить танзанит и опал.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24