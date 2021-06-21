ГОРНЯК22 21.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Федоров день: традиции и приметы на 21 июня

Горняк22
10 часов Ago

В народном календаре 21 июня – Федоров день, Федор Стратилат, Федор Летний, Федор Колодезник. В этот день рыли колодцы и чтили мастеров по их строительству. Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, покровителя православных воинов.

Фото: pixabay.com

Святой пострадал за Христа в 319 году. Память его отмечается 21 февраля и ровно через четыре месяца – 21 июня. Сегодня Церковь вспоминает о чуде, произошедшем от изображения великомученика в Сирийской церкви, возведенной в его честь, недалеко от Дамаска. Этот храм сарацины превратили в жилище. Однажды кто-то из них в изображение святого пустил стрелу. Неожиданно из места, куда вонзилась стрела, начала течь живая кровь. Очень скоро все сарацины, жившие в храме, один за другим погибли. Свидетельства об этом чуде имеются у преподобного Иоанна Дамаскина и святителя Анастасия Антиохийского.

Традиции и обычаи 

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие Рябиновые ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого «колодязником». Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

На Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: «Федор Стратилат грозами богат». Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

Продолжается пора прополки. Крестьяне активно боролись с сорной травой, зная, что если этого не сделать, то и урожая не будет. С Федорова дня вывозили навоз на паровой клин. Навоз вывозили на поля сообща, всей деревней. Каждый хозяин звал родственников и соседей, прося их оказать помощь в работе. Крестьяне, собравшись вместе, сначала помогали одной семье, потом другой и так далее. Очерёдность работы заранее устанавливали.

Совместная работа длилась от одного до нескольких дней. В ней принимали участие не только взрослые, но и старики с детьми, каждому находилась своя работа. Работа сопровождалась молодежным гуляньем с обливанием водой. Хозяин устраивал трапезу, угощал помощников овсяным киселем и кашей из ячневой крупы, заправленной постным маслом и толченой картошкой. Кашу со стола женщины украдкой уносили в поле, где разбрасывали и просили у Господа дать большую и густую рожь.

В поле сплетали венок, которым украшали горшок с кашей. По возвращении в деревню хозяева выкупали у женщин это блюдо.

Приметы и поверья

  1. Если во время грозы слышны громкие раскаты грома, то жди затяжного ненастья.
  2. Сильная роса – к ясному дню.
  3. Утром раскатистый гром – не к добру. Сложно будет вовремя сено убрать. Дождь-сеногной все погноит, если с уборкой не поспешить.
  4. Звонкий гром – на ливень, глухой – на тихий дождь.
  5. Если до полудня роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
  6. За три часа до грозы птицы петь перестают.
  7. Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.
  8. Грачи хрипло каркают – скоро будет гроза.
  9. Сон с 20 на 21 июня исполнится в точности. А вот сновидение, увиденное днем 21 июня, пустое.

 

Люди, родившиеся 21 июня, обладают даром находить места, где следует рыть колодцы. В качестве талисмана им следует носить танзанит и опал.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: