Катунь24: Федот Страж: традиции и приметы на 20 июня

В народном календаре 20 июня – Федот Страж, Федот Урожайник, Навозница. В этот день наши предки примечали погоду и вычищали навоз из скотных дворов. Православная церковь 20 июня почитает священномученика Феодота Анкирского.

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Большую часть свой жизни святой Илларион провел в затворе, молясь и придерживаясь строго поста. За святость и благочестивую жизнь был удостоен сана пресвитера, а позже его поставили игуменом монастыря Пеликит, который находился недалеко от пролива Дарданеллы.

Господь удостоил Иллариона дарами прозорливости и чудотворения. Своими молитвами святой исцелял больных, низводил дождь во время засухи, останавливал сильный град, наполнял сети рыбаков при неудачной ловле, заботился о полях, оберегая их от вредителей.

Преподобный Илларион пострадал за веру в 754 году, когда на Пеликитский монастырь в Великий четверг напал военачальник Лаханодракон, преследующий иконопочитателей. Сорок два инока заковали в цепи и отправили в Ефесскую область, где они были умерщвлены. Оставшимся инокам нанесли тяжелые увечья. Во время этого гонения за иконопочитание мученически скончался и Илларион. После себя святой оставил духовные произведения, содержащие глубоконравственные наставления о духовном подвижничестве.

Традиции и обычаи

Наши предки считали, что этот день важен для посева ржи: «Федот тепло дает – в рожь золото льёт». Особое внимание обращали на погоду. В это время крестьянам был необходим хороший дождь, не зря его прозвали «кормильцем». А ещё в народе говорили: «Наше счастье – дождь и ненастье». Но вот осадки на Федота Урожайника предвещали слабый налив колоса ржи. Поэтому крестьяне молились святому покровителю дня, прося избавить их от ненастья, а также подарить хороший урожай хлеба.

По поверью, святой Федот в этот день ходит по берегам рек с острым серпом в руках и пугает русалок. Поэтому 20 июня не боялись заходить в воду. Если же русалка в этот день попытается вылезти из воды и утащить человека на дно, святой Федот схватит её и серпом отрежет волосы, в которых, по легенде, и заключается вся русалочья сила.

Приметы и поверья

На Федота тепло – к хорошему урожаю ржи, а вот дождь – к тощему наливу колоса. Солнечные лучи темнеют – к сильной грозе. Пчелы на стенках улья сидят – к жаре. В радуге преобладает красный цвет – к ветру. Если ночью не было росы, то жди дождя. Голуби в ясную погоду укрытия ищут – к осадкам. Дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют – к непогоде. Пауки за ночь сети расширили – к теплому и ясному дню. Лес притих – к грозе. Если гром громко гремит – к затяжному ненастью. Если же он с места на место переходит, будет холод и град. Вечером громко и долго квакают лягушки – к установлению хорошей погоды. Сон с 19 на 20 июня пустой. Не стоит придавать ему значение.

Люди, родившиеся 20 июня, общительны и энергичны, обладают новаторским мышлением и стремятся к самосовершенствованию. К их слабым сторонам можно отнести импульсивность и требовательность. В качестве талисмана именинникам дня подходит яшма, а покровительствует им полынь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24