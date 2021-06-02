Катунь24: Фалалеев день: традиции и приметы на 2 июня

По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай огурцов. В народном календаре дата получила названия:

Фалалей-огуречник;

Фалалей-грядочник;

Фалалеев день;

Фали.

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Православная церковь 2 июня почитает мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).

Традиции и обычаи

Фалалеев день – отличная пора для высаживания на грядки огурцов. В одних регионах на Фалалея только начинают сажать огурцы, в других – делают второй заход, потому что качество огурцов зависит от погоды и времени посадки, а хорошие хозяева заинтересованы в том, чтобы у них были и ранние, и средние, и поздние огурцы. Ведь каждому виду найдется применение, в народной кулинарии для каждого существует свой способ заготовки.

Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участие в садово-огородных работах. Особенно таились при посадке первой гряды. Первый появившийся огурец не употребляли в пищу, а закапывали на огороде, чтобы урожай был хорошим. Считали, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит посадку огурцов, то будет много желтых и высохших раньше времени стеблей.

Огурцы используют не только для приготовления различных салатов и для засолки. Этот овощ активно применяют и в косметологии. Для увядающей кожи рекомендуют взять:

2 ст. ложки огуречного сока;

2 ст. ложки розовой воды;

1 ст. ложка сливок.

Все это хорошо сбить руками или при помощи миксера. Полученную пену нанести на лицо, а через 5-10 минут снять смоченным в розовой воде ватным диском.

Чтобы сделать маску для сухой кожи нужно взять столовую ложку мелко натертого огурца и смешать с таким же количеством сметаны. Полученную массу нанести на 15 минут на лицо, а потом смыть теплой водой. Делать маску желательно два раза в неделю.

Для жирной кожи 2 ст. ложки огуречного сока смешивают с взбитым яичным желтком и на 15 минут наносят на кожу лица. Потом маску смывают прохладной минеральной водой.

Для отбеливания кожи на 15-20 минут можно нанести натертый огурец, смешанный с питательным кремом, а потом смыть маску теплой водой.

Приметы и поверья

Много шишек на елях – к хорошему урожаю огурцов. Лягушки активно квакают в этот день – будет много огурцов. Пчелы сердито жалят – к дождю. Если 2 июня дождь, то 3 декабря – снег с крупой. Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. Утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю. Сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что вы видели в сновидении никому нельзя.

Люди, родившиеся 2 июня, хорошие огородники. Им следует носить сердолик.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24