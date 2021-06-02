Катунь24: Фалалеев день: традиции и приметы на 2 июня
По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай огурцов. В народном календаре дата получила названия:
- Фалалей-огуречник;
- Фалалей-грядочник;
- Фалалеев день;
- Фали.
Фото: pixabay.com
Православная церковь 2 июня почитает мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).
Традиции и обычаи
Фалалеев день – отличная пора для высаживания на грядки огурцов. В одних регионах на Фалалея только начинают сажать огурцы, в других – делают второй заход, потому что качество огурцов зависит от погоды и времени посадки, а хорошие хозяева заинтересованы в том, чтобы у них были и ранние, и средние, и поздние огурцы. Ведь каждому виду найдется применение, в народной кулинарии для каждого существует свой способ заготовки.
Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участие в садово-огородных работах. Особенно таились при посадке первой гряды. Первый появившийся огурец не употребляли в пищу, а закапывали на огороде, чтобы урожай был хорошим. Считали, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит посадку огурцов, то будет много желтых и высохших раньше времени стеблей.
Огурцы используют не только для приготовления различных салатов и для засолки. Этот овощ активно применяют и в косметологии. Для увядающей кожи рекомендуют взять:
- 2 ст. ложки огуречного сока;
- 2 ст. ложки розовой воды;
- 1 ст. ложка сливок.
Все это хорошо сбить руками или при помощи миксера. Полученную пену нанести на лицо, а через 5-10 минут снять смоченным в розовой воде ватным диском.
Чтобы сделать маску для сухой кожи нужно взять столовую ложку мелко натертого огурца и смешать с таким же количеством сметаны. Полученную массу нанести на 15 минут на лицо, а потом смыть теплой водой. Делать маску желательно два раза в неделю.
Для жирной кожи 2 ст. ложки огуречного сока смешивают с взбитым яичным желтком и на 15 минут наносят на кожу лица. Потом маску смывают прохладной минеральной водой.
Для отбеливания кожи на 15-20 минут можно нанести натертый огурец, смешанный с питательным кремом, а потом смыть маску теплой водой.
Приметы и поверья
- Много шишек на елях – к хорошему урожаю огурцов.
- Лягушки активно квакают в этот день – будет много огурцов.
- Пчелы сердито жалят – к дождю.
- Если 2 июня дождь, то 3 декабря – снег с крупой.
- Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.
- Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
- Утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю.
- Сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что вы видели в сновидении никому нельзя.
Люди, родившиеся 2 июня, хорошие огородники. Им следует носить сердолик.
По материалам сайта vsyamagik.ru