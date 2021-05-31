Катунь24: Федот Овсяник: традиции и приметы на 31 мая

По приметам, 31 мая разворачиваются последние дубовые листы, а душа людей, рожденных в этот день, улетает к дубу, где, подобно птице, ищет гнездо-дупло. В народном календаре дата получила названия:

Федот Овсяник;

Федотов день;

Семь дев.

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Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.

Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда при правлении императора Диоклетиана, ярого гонителя христиан, наступил голод, Феодот в своей гостинице организовал приют христианам, кормил их и скрывал от язычников.

В ту пору правитель города Феоткен арестовал семь девственниц, воспитанных с юных лет в благочестии и страхе Божием. Сначала он отдал их на осквернение блудным юношам. Когда же один из парней, привлек к себе одну из девственниц, намереваясь её осквернить, она припала к его ногам и стала умолять отпустить их. Её пламенная речь растопила жестокие сердца юноши и его друзей, они не стали трогать святых дев и, расплакавшись, отошли от них, не причинив никакого вреда. Тогда Феоткен назначил дев жрицами Артемиды и провёз их обнажёнными по городу в торжественном шествии. Когда же мученицы отказались омывать идолов, он приказал утопить их в озере.

Старшая из мучениц, святая Текуса, приходилась тёткой Феодоту. Она явилась ему во сне и попросила по-христиански похоронить их тела. Феодот исполнил её просьбу, но об исчезновении тел убиенных узнал правитель. Он велел схватить Феодота, подвергнуть жестоким мучениям, а затем казнить, отрубив голову. Произошли все эти события в 303 году.

Традиции и обычаи

Святого мученика Феодота в народе прозвали Федотом, а день его памяти посчитали благоприятным временем для посева овса, который должен совпадать и с полным одеянием дуба в зеленый наряд.

Придет Федот, последний дубовый лист развернет.

Когда дуб последний листок развернет, пора сеять овес.

Если на Федота на дубу макушка с опушкой, то овес будешь мерять кадушкой.

Если на дубу лист в пятак, то и яровому быть так.

Дуб одевается, скотина наедается.

Когда речь заходила об овсе, то обычно вспоминали Федота, если же о льне – поминали семь дев, погибших за веру во Христа, которых тоже Церковь почитает в этот день.

Семь дев сеют лен.

В былые времена существовал обычай класть в льняные семена вареные яйца, чтобы лучше уродился лен. Перед тем, как съесть яйцо, его подбрасывали кверху и говорили: «Вырасти лен, выше стоячего леса».

По народному поверью, душа человека, рожденного в этот день, улетала к дубу, чтобы найти дупло-гнездо. С этого момента жизнь дерева была заговоренной. Поэтому человек, рожденный 31 мая, приходил к дубу и подолгу под ним сидел, чтобы набраться жизненной силы и энергии.

С давних пор дуб считался символом силы, могущества, прочной веры и славы. Славяне верили, что именно на нём, а не на яблоне растут плоды бессмертия – молодильные яблоки. Позже дуб стал деревом Перуна – славянского бога громовержца, за что его прозвали Перуновым деревом. Под его кронами устраивали языческие храмы – капища, где приносили жертвы богам. Под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. Такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным.

Знахари в последний майский день заговаривали боль в спине. Они срезали у осины сухую ветку и с двух сторон её поджигали, приговаривая:

«Над горящей осиной склонюсь,

Месяцу маю поклонюсь.

Пусть осина ярко горит,

А у рабы Божьей (имя) спина больше не ноет и не болит. Аминь».

Толкование снов

Сон с 30 на 31 мая вещий, и он является опасным. Также важно обратить внимание на то, что вам приснилось:

потерять ключи – к смене работы или переезду;

прыгать с высоты – к ухудшению здоровья;

догонять транспортное средство – к проблемам в делах;

ногти стричь – к торжеству врагов;

скупать старые вещи – к возврату долгов;

обниматься с кем-то – к одиночеству;

оглохнуть – к смерти;

продавать мясо – быть избитым;

сворачивать губы в трубочку – к измене супруга;

слышать во сне голос, но не видеть того, кто говорит – к опасности.

Приметы и поверья

Дуб перед ясенем лист пустит – к засушливому лету. Если 31 мая на дубах листья не полностью развернулись, то ожидали плохого урожая яровых раннего сева. Пар от земли идет – к дождю. Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени. Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению теплых деньков. Во время заката солнце бледным стало – к дождю. Дождевая туча шумит – к граду и ветру. Солнце в дымку опускается – к осадкам.

Людям, родившимся 31 мая, суждена долгая жизнь. Им подходят жемчуг и янтарь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24