Катунь24: Фёдор Житник: традиции и приметы на 29 мая
По приметам, 29 мая непременно нужно сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай. В народном календаре дата получила название Фёдор Житник в честь преподобного Феодора Освященного, отмеченного в церковных святках в этот день.
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Святой Феодор родился в Египте. Его родителями были богатые и знатные христиане. В возрасте 14 лет он тайно ушел из дому и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.
Традиции и обычаи
Святого покровителя этого дня в народе прозвали Житником, потому что полагали, что в день памяти этого угодника нужно непременно сеять жито. Вообще 29 мая нередко считали самым крайним сроком для посевов яровых.
У Житника одна забота – ячменное поле боронить.
Ячмень – одна из древнейших злаковых культур, изученная и возделываемая человеком. Из его зерна делают перловую и ячневую крупу, муку. Кроме того, ячмень является ценным кормом для животных, потому что содержит в своем составе полноценный белок и много крахмала.
В этот период многие готовятся к свадьбе. Вот некоторые советы тем, кто планирует вступить в брак:
- Прежде чем ехать в загс, жених и невеста должны перед родителями стать на колени, чтобы они благословили их образами. Эти же образа молодые берут с собой на венчание в храм.
- Свадьбу не играют в сенокос, в пост, в среду и пятницу.
- Если свадебный кортеж столкнется с похоронной процессией, то у молодых долгое время не будет детей.
- Полотенце под ноги молодым, фату и платье покупает будущая теща, свечи – мать жениха. Туфли к венцу приобретает сама невеста, кольца – жених.
- Считается, что если туфли к венцу невеста покупает вместе со своей подругой, то её брак продлится недолго.
- Нельзя венчаться чужими кольцами. Кольца лучше купить новые, а не делать из других украшений, зубов, а особенно из нательных крестов.
- Заходя в храм, невесте следует первой переступить порог. Тогда будущий супруг будет к ней прислушиваться и не станет обижать.
- Если в процессе венчания певчие собьются или у одного из них сорвется голос, то это к ранней смерти одного из супругов.
- Дурной знак, если во время венчания священник упустит на пол крест, икону или другую ритуальную принадлежность. Считается, что в течение года молодых разлучит смерть.
- Чтобы супруг не гулял, под стул жениха кладут маленький замочек, закрытый на ключ.
- По примете, кто из молодых в брачную ночь первым уснет, тот в старости первым умрет.
Приметы и поверья
- Если рябина зацвела, то холодов больше не будет.
- Большая красная луна – к сильному ветру.
- 29 мая гром – будешь с зерном.
- Когда ячмень начнет колоситься – соловей замолкнет.
- Много шишек на ольхе – ячмень удастся.
- Обильно цветет рябина – будет много овса.
- Ячмень, посеянный при западном или юго-западном ветре, будет мал и неказист.
- Кучевые облака движутся в одном направлении с тучами – к сухой и ясной погоде.
- Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.
- Во время дождя шумят лягушки и жабы – погода скоро наладится.
- Сон с 28 на 29 мая исполнится только у именинника дня, для других он пустой. Сновидение, приснившееся днём 29 мая, частично сбудется в самое ближайшее время.
Люди, родившиеся 29 мая, надежны и суровы. Им подходит амазонит.
По материалам сайта vsyamagik.ru