Катунь24: Фёдор Житник: традиции и приметы на 29 мая

По приметам, 29 мая непременно нужно сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай. В народном календаре дата получила название Фёдор Житник в честь преподобного Феодора Освященного, отмеченного в церковных святках в этот день.

Фото: pixabay.com

Святой Феодор родился в Египте. Его родителями были богатые и знатные христиане. В возрасте 14 лет он тайно ушел из дому и отправился в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого. Феодора первого из всей братии рукоположили во священники, поэтому и прозвали его Освященным. После смерти своего великого наставника он принял управление Тавенским монастырем, а позже стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью. Умер он в глубокой старости в 368 году.

Традиции и обычаи

Святого покровителя этого дня в народе прозвали Житником, потому что полагали, что в день памяти этого угодника нужно непременно сеять жито. Вообще 29 мая нередко считали самым крайним сроком для посевов яровых.

У Житника одна забота – ячменное поле боронить.

Ячмень – одна из древнейших злаковых культур, изученная и возделываемая человеком. Из его зерна делают перловую и ячневую крупу, муку. Кроме того, ячмень является ценным кормом для животных, потому что содержит в своем составе полноценный белок и много крахмала.

В этот период многие готовятся к свадьбе. Вот некоторые советы тем, кто планирует вступить в брак:

Прежде чем ехать в загс, жених и невеста должны перед родителями стать на колени, чтобы они благословили их образами. Эти же образа молодые берут с собой на венчание в храм. Свадьбу не играют в сенокос, в пост, в среду и пятницу. Если свадебный кортеж столкнется с похоронной процессией, то у молодых долгое время не будет детей. Полотенце под ноги молодым, фату и платье покупает будущая теща, свечи – мать жениха. Туфли к венцу приобретает сама невеста, кольца – жених. Считается, что если туфли к венцу невеста покупает вместе со своей подругой, то её брак продлится недолго. Нельзя венчаться чужими кольцами. Кольца лучше купить новые, а не делать из других украшений, зубов, а особенно из нательных крестов. Заходя в храм, невесте следует первой переступить порог. Тогда будущий супруг будет к ней прислушиваться и не станет обижать. Если в процессе венчания певчие собьются или у одного из них сорвется голос, то это к ранней смерти одного из супругов. Дурной знак, если во время венчания священник упустит на пол крест, икону или другую ритуальную принадлежность. Считается, что в течение года молодых разлучит смерть. Чтобы супруг не гулял, под стул жениха кладут маленький замочек, закрытый на ключ. По примете, кто из молодых в брачную ночь первым уснет, тот в старости первым умрет.

Приметы и поверья

Если рябина зацвела, то холодов больше не будет. Большая красная луна – к сильному ветру. 29 мая гром – будешь с зерном. Когда ячмень начнет колоситься – соловей замолкнет. Много шишек на ольхе – ячмень удастся. Обильно цветет рябина – будет много овса. Ячмень, посеянный при западном или юго-западном ветре, будет мал и неказист. Кучевые облака движутся в одном направлении с тучами – к сухой и ясной погоде. Если дождь закончился, а бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится. Во время дождя шумят лягушки и жабы – погода скоро наладится. Сон с 28 на 29 мая исполнится только у именинника дня, для других он пустой. Сновидение, приснившееся днём 29 мая, частично сбудется в самое ближайшее время.

Люди, родившиеся 29 мая, надежны и суровы. Им подходит амазонит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24