Катунь24: Фестиваль фольклора и народных ремёсел пройдёт в Алтайском крае

С 28 по 30 мая на территории туристического комплекса «Усадьба Сокол» (Алтайский район, село Нижнекаянча, улица Усть-Уба, 17) пройдёт фестиваль фольклора и народных ремесел «Алтайские плетенки».

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Гости фестиваля услышат, как звучат гармонь, балалайка, гусли, духовые инструменты, и смогут посетить мастер-классы народных мастеров. Участникам фестиваля покажут, как сплести лапти из бересты, сделать куклу из пучка соломы, вырезать ложку из дерева и расписать ее, а также как сшить костюм и расшить его бисером.

Мастера-пекари расскажут, как заводить тесто для хлеба и выпекать его, накормят вкусными блинами. Участники фольклорных коллективов научат петь частушки, танцевать кадриль, водить хороводы и разучат с детьми традиционные подвижные игры, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Каждый гость сможет приобрести понравившиеся сувениры на память о краевом фестивале.

Катунь24