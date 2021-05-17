Катунь24: Футболист из Алтайского края, подаривший девочке протез, поздравил её с днём рождения на стадионе «Открытие Банк Арена»

Напомним, в феврале 2021 года воспитанник алтайского футбола, игрок московского «Спартака» Александр Соболев оплатил 8-летней Ксении Стебуновой из села Верх-Катунское Алтайского края протез предплечья. Он перевёл на счёт семьи всю необходимую для операции сумму и пригласил на домашний стадион команды «Открытие Банк Арена».

Фото: spartak.com

Ксюша родилась с недоразвитой кистью левой руки. Зимой 2021 года она стала подопечной фонда «Спартак — детям». Недавно она приехала вместе с родителями в Москву, чтобы протез установить. О встрече футболиста и семьи Стебуновых сообщает пресс-служба московского «Спартака».

Александр провел для Ксюши и её родителей экскурсию по музею футбольного клуба, а позже вручил именную футболку со своим автографом. Также футболист устроил для неё ещё один сюрприз: поздравил с недавно прошедшим днём рождения надписью на табло стадиона «Открытие Банк Арена». После этого компания угостилась праздничным тортом в спартаковском спортбаре.

Катунь24