Катунь24: Фанатам моды раскрыли имена ведущих бала Института костюма Met Gala 2021

Фестиваль пройдёт 13 сентября 2021 года. В прошлом, 2020 году, его отменили из-за пандемии.

Фото: wikipedia.org

Ведущими Met Gala в 2021 году будут актер Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака и поэтесса Аманда Горман, прославившаяся выступлением на инаугурации Джо Байдена, сообщает Esquire. Кроме них бал откроют также постоянные его председатели: главный редактор американского Vogue Анна Винтур и глава Американского совета модельеров Том Форд.

Met Gala предваряет выставку о моде в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и обычно имеет ту же тематику, что и выставка. Все гости – артисты, модельеры, певцы, известные общественные деятели и другие – соблюдают на мероприятии дресс-код в заданной тематике. В этом году темой бала будет American Independence – «американская независимость», а темой выставки – In America: A Lexicon of Fashion («В Америке: лексикон моды»).

Met Gala известен как роскошное, популярное мероприятие и считается одним из важнейших в светской жизни Нью-Йорка с 1973 года. Кроме того, этот бал – одна из самых крупных вечеринок в Нью-Йорке по сбору средств.

Катунь24