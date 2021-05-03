Катунь24: Федор Власяничник: традиции и приметы на 3 мая

По приметам на 3 мая определяли, когда следует сеять пшеницу. В народном календаре дата получила следующие названия:

Фёдор;

Феодор;

Федор (Неводник) Власяничник;

Окликание предков.

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Православная церковь 3 мая почитает преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе. Святой был сыном богатых родителей, но отказался от славы и богатства и удалился в пустынный монастырь, где все время проводил в посте и молитве. И в жару и в холод он носил власяничную одежду, за что и получил прозвище Власяничник, или Трихина (что в переводе с греческого языка означает «волос»). Годы жизни Феодора не установлены. Считается, что он жил между IV и IX веками.

Традиции и обычаи

Подмечали, что с этого дня у тополя ломаются почки и зацветает облепиха. Крестьяне в это время занимались посевом на рассаду семян тыквы, огурцов, фасоли. Если погода теплая, то семена сеяли в открытый грунт, но с обязательным укрытием, ведь до 10 июня возможны заморозки.

На Фёдора поминали умерших, потому что считали, что в этот день покойники тоскуют по земной жизни, открывается земля и на Божий свет вылетают души людей, ушедших от нас, чтобы мы смогли с ними свидеться. 3 мая ходили на кладбище: на погосте причитали или окликали усопших родителей. За обеденным столом ожидали силу своего рода. Стол накрывали как можно сытнее, чтобы души предков посмотрели на то, как не скудеет житье-бытье наше.

На Руси чрезвычайно развито было искусство причитания, в том числе поминальных и похоронных причитаний. В большом количестве записаны плачи, которые являются подлинной народной поэзией. Многие тексты представляют собой настоящие высокохудожественные произведения, которые поражают образным языком, глубиной чувств, четкой структурой и строго выдержанной ритмикой.

Причитание – древний жанр народного фольклора, пример высокого трагического искусства. Выплакивание невыносимого горя в народном быту стало практически физиологической потребностью. Выплакавшись, человек частично одолевает непоправимую беду, ему становится немного легче. Окружающие люди, слушая причитание, разделяют чужое горе, берут на себя часть потери.

Крестьяне на Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. Вообще у наших пращуров было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, т.к. крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.

Рыбаки в этот день не ходили на промысел. Считалось, что ловить рыбу в это время – большой грех. Ещё с давних пор люди подметили, что 3 мая плотва начинает метать икру. Поэтому на Федора рыбной ловлей заниматься строго-настрого запрещалось, чтобы не тревожить рыбу во время нереста.

Приметы и поверья

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу. Много шишек на ели – к урожаю пшеницы. Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти. Сильный и гулкий первый гром – к хорошему урожаю. В дождь рожь сеять нельзя, иначе будет много сорняков. Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба. Если май дождливый и холодный, то меда не будет. Что первым тронется в рост: трава или рожь – тому и урожай. Сны со 2 на 3 мая пустые. Не следует придавать им значение.

Людям, родившимся 3 мая, покровительствуют предки. Именинникам дня следует носить оникс.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24