Катунь24: Флайбордисты, региональная кухня и фотозоны: что ждет гостей праздника «Цветение маральника» в 2021 году?

В этом году он пройдет в Алтайском крае уже в восьмой раз.

Фото: vk.com/svetlana_kazina

В субботу, 1 мая 2021 года, на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» состоится праздник «Цветение маральника». Он откроет летний туристический сезон в Алтайском крае.

Торжественное открытие праздника запланировано на 13:00.

Впервые на озере состоится выступление флайбордистов – экстремальное шоу в формате гидроцирка. Команда из Москвы покажет синхронные трюки на воде. Как сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, подобные мероприятия в Сибири раньше не проходили.

Кроме этого, гостей ждет развлекательная программа: ремесленники представят свою сувенирную продукцию, музеи подготовят выставочные экспозиции, будут организованы фотозоны и спортивные площадки.

На празднике будет работать ярмарка региональной кухни. Команды поваров из ресторанов и кафе предложат гостям блюда из алтайских продуктов. В зоне гостеприимства пройдут презентации восьми районов Алтайского края. Например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, а также конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района гостей будут встречать Хозяйка тайги и Данила-мастер.

Дети впервые смогут посетить интерактивный музей-театр «Дом сказок». Для них будут работать батуты, карусели, тир, на площадке будет организован прокат гироскутеров, сегвеев. Туроператоры предложат экскурсии в Тавдинские пещеры, на пасеку и к памятнику Николаю Рериху. Все площадки будут работать с 12 часов.

С полной программой праздника «Цветение маральника» можно ознакомиться на сайте.

Вход на праздник свободный.

Катунь24