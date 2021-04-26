Катунь24: Фомаида Медуница: традиции и приметы на 26 апреля

По приметам, 26 апреля зацветает медуница, и массово вылетают шмели. В народном календаре дата получила название Фомаида медуница. Православная церковь 26 апреля почитает мученицу Фомаиду, которой полагается молиться для избавления от блудной страсти. Причиной этому послужили как история из жизни святой, так и рассказ о чудесах, совершавшихся у её гроба.

Фото: vsyamagik.ru

Фомаида Египетская родилась в V веке в городе Александрии. Её родители были христианами. Они воспитали дочь в целомудрии и благочестии. С детства Фомаида любила читать Священное Писание. В 15 лет девушку выдали замуж за рыбака, который тоже был христианином. Молодые супруги жили вместе с родителями мужа, которые любили невестку за кротость, доброту, незлобие и целомудрие.

По наущению дьявола, свекор девушки пленился её красотой. Когда его сын ушел на ночную рыбалку, он стал склонять Фомаиду к греху. Девушка всячески старалась образумить обезумевшего старика, говорила ему о наказании за грех и о Страшном Суде. Но эти слова не остановили мужчину. Разъяренный твердостью невестки, он схватил меч и стал ей угрожать смертью. Но и это не заставило девушку отступить от заповеди Господней. Ослепленный страстью свекор мечом убил святую. За верность заповеди Божьей и за своё целомудрие Фомаида приняла мученическую кончину в 476 году.

Божья кара постигла убийцу. Через мгновение после совершенного преступления он ослеп и не смог найти выход, чтобы скрыться. Утром тело девушки и окровавленного слепого старика нашли друзья супруга Фомаиды. Он сразу во всем сознался и просил осудить его на смертную казнь.

Преподобной Даниил тело мученицы велел похоронить в монастырской усыпальнице. Вскоре один из монахов стал ему жаловаться на то, что его мучают плотские страсти. Даниил велел ему помолиться у гробницы святой Фомаиды. Инок исполнил повеление. Прочитав 12 раз молитву, и помазав себя елеем, он заснул, а по пробуждению ощутил себя свободным от плоской похоти.

Традиции и обычаи

Мученица Фомаида в народном календаре получила прозвище Медуница. Связанно это с тем, что в день почитания святой у наших предков было принято отправляться в лес и собирать медуницу, которая к этому времени зацветала. В лекарственных целях использовали не только листья и цветы растения, но и его корни. Весной собирали цветущие побеги и листья, которые потом складывали небольшими кучками и сушили на солнце. А вот корни собирали и сушили уже осенью. После просушки растение измельчали и растирали в порошок. Хранить высушенное сырье лучше в плотных тканевых или бумажных мешочках.

Медуница обладает мочегонным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, отхаркивающим и антисептическим свойствами. Также растение используют для повышения иммунитета. Листья медуницы съедобны, поэтому их применяют для приготовления салатов и супов. Из растения готовят спиртовые настойки, настои и отвары. В соке медуницы содержится большой процент йода. Его применяют при лечении онкологических болезней, заболеваний щитовидной железы, туберкулезе, анемии.

По поверью, 26 апреля лисицы переселяются со старых в новые норы, а также массово вылетают шмели.

Приметы и поверья

Если ива зацвела, то холодов больше не будет. Вороны на верхушках деревьев сидят – к теплу, посредине дерева – к пасмурной погоде, на земле – к похолоданию. Кукушка громко и протяжно кричит – к приближению теплых дней. Звездная ночь – к урожайному году. Дуб распустился – к теплому и погожему лету. Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай. Сны с 25 на 26 апреля вещие, но опасности не несут. Сновидение, увиденное днем 26 апреля, скорее всего, пустое.

Людям, родившимся 26 апреля, следует носить оливин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24