Катунь24: Фото: самые необычные и странные растения со всего мира

11-килограммовые вонючие цветы и зубастые паразиты – сегодня в подборке самые необычные растения со всего мира.

Фото: lifehacker.ru

Раффлезия Арнольда

Rafflesia Arnoldii – крупное паразитическое растение. Раффлезия Арнольда – самый большой в мире чудо‑цветок, живущий в джунглях островов Суматра и Калимантан. У него, пожалуй, самые крупные цветки на планете Земля: их диаметр достигает 1 м, а вес составляет 11 кг. И они ужасно воняют.

Запах раффлезии напоминает вонь падали. Привлечённые запахом гниющего мяса мухи опыляют цветок, и так растение размножается.

Оно растёт на корнях деревьев, присасываясь к ним и питаясь за их счёт.

Аморфофаллус

Аморфофаллус титанический, или Amorphophallus titanum, имеет только один лист длиной до 3 м и клубень весом в 50 кг. Цветёт он великолепными фиолетовыми цветками, распространяющими запах тухлых яиц и разложившейся рыбы. К счастью, это событие длится пару дней и происходит только раз в несколько лет.

В природе на своей родине в Суматре это растение встречается редко, потому что его практически истребили люди. Но аморфофаллус имеется во многих коллекциях по всему миру, а в странах Индокитая растения этого рода выращивают в пищу ради клубней.

Слоновый ямс

Аморфофаллус пионолистный, Amorphophallus paeoniifolius, обладает крупным клубнем весом до 15 кг и довольно красивым, хотя и очень вонючим цветком, как у его титанического старшего собрата. Едкий гнилостный запах привлекает насекомых‑опылителей.

Но когда цветение заканчивается, растение производит многочисленные плоды. Они употребляются в пищу в сочетании с кокосовым маслом, рисом и чесноком.

Гиднора

Выглядит это растение, конечно, весьма специфично – будто монстр из фантастических фильмов. Hydnora africana паразитирует на корнях кустарника Euphorbia gregaria и встречается в Южной Африке.

Растение захватывает насекомых своими створками, но не ест их, а держит в себе, пока не созреет пыльца. Затем цветок раскрывается, и насекомые распространяют её вокруг. Сам он в этот момент имеет уже три створки и по виду напоминает нечто вроде песчаного червя Шаи‑Хулуд из «Дюны».

Плоды гидноры, как ни странно, довольно вкусные и употребляются в пищу. Считается, что они помогают излечить дизентерию, болезни почек и мочевого пузыря, а также избавиться от проблем с кожей.

Кувшиночник

Непентес, или Nepenthes, – это род хищных лиан, произрастающих в лесах Юго‑Восточной Азии и отличающихся необычными цветками. Длина их достигает 35 см, а ёмкость – до 3,5 л. Внутри ароматный вязкий нектар.

Когда насекомое, мышь или ящерица залезают в этот кувшин, чтобы полакомиться, обратно выбраться у них уже не получится. И растение медленно переваривает жертву заживо.

Если же нектар поедают тупайи (млекопитающие, напоминающие белок, которые в кувшин не проваливаются), то непентес только извлекает из этого лишнюю пользу, так как испражнения грызунов служат для цветка удобрением.

Виктория амазонская

Victoria amazonica – самая крупная кувшинка в мире. Её листья диаметром до 2 м плавают на поверхности воды и могут выдерживать вес до 50 кг, так что не очень тяжёлый человек вполне может усесться на них. Цветёт виктория амазонская белыми, приятно пахнущими цветками диаметром до 30 см. После опыления под водой образуется плод, содержащий множество чёрных семян размером с горошину.

Аристолохия

Эта тропическая лиана называется Aristolochia Salvadorensis, или аристолохия. Она растёт в джунглях и на лугах Бразилии. Раскрываясь, цветок немного напоминает шлем лорда ситхов. Поэтому растение прозвали орхидеей Дарта Вейдера.

Пахнет оно гниющей плотью, что помогает при опылении насекомыми. Впрочем, в остальном растение ни размерами, ни свойствами непримечательно. Цветки маленькие, всего несколько сантиметров в длину.

Вельвичия

На вашем подоконнике цветы долго не живут и вянут от небрежного ухода? Вельвичия удивительная, или Welwitschia Mirabilis, смеётся над этими хилыми созданиями.

Это растение обитает только в пустыне Намиб на юго‑западе Африки, потому что другие места на планете Земля для него недостаточно суровы. Оно выживает в экстремальнейших погодных условиях и способно запросто прожить от 500 до 2 000 лет! Листы у вельвичии вырастают до 3 м длиной.

Вельвичия обходится без дождей: ей достаточно туманов, которые приносят ветра с берегов Атлантического океана.

Кстати, вельвичию можно держать и дома. И если вы всё время забываете поливать цветы, она будет хорошим выбором.

Вот такая интересная подборка получилась! Какое из растений произвело на вас сильное впечатление?

По материалам

Катунь24