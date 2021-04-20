Катунь24: ФСБ предупредила о возможных досмотрах барнаульцев 20 апреля

20 апреля 2021 года на территории Барнаула с 9:00 до 17:00 состоятся учения по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе.

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Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, в антитеррористических учениях примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, УФС ВНГ России, Алтайское ЛУ МВД России, ЦССИ ФСО России в Алтайском крае, а также правительство Алтайского края.

Основной район проведения учения — Октябрьский район г. Барнаула. Объект — спортивная база КГБУ СП «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко», расположенная на Новосибирском тракте, 23.

Граждан предупреждают о возможности досмотров. Ограничение движения автотранспорта не предусмотрено.

Барнаульцев просят с пониманием отнестись к учениям, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие, сохранять спокойствие, а также не допускать паники и распространения ложной информации.

Катунь24