Катунь24: Федул Ветреник: традиции и приметы на 18 апреля

Катунь24: Федул Ветреник: традиции и приметы на 18 апреля19.04.2021
В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Православная церковь сегодня почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую.
Фото: vsyamagik.ru
Святые мученики Агафопод и Феодул чтец жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305) и состояли в церковном причте. Агафопод был старцем, а Феодул был юн. Они отличались благочестием и праведной жизнью.
Когда в 303 году был издан указ о гонении на христиан, многие верующие пытались скрыться от преследований, но Агафопод и Феодул продолжали проповедовать Евангелия. Вскоре их привели на суд правителя города, который, видя юность и красоту Феодула, пытался его уговорить отречься от веры и принести жертву идолом. Юноша отказался это сделать. Тогда Агафопода и Феодула отправили в темницу, но и там они продолжали горячо молиться и исповедовать узникам Слово Божие.
Правитель ещё несколько раз пытался склонить святых на свою сторону, но каждый раз получал отказ. Тогда он приказал утопить их в море. Море выбросило тела мучеников на берег в светлых одеждах без веревок и камней. Христиане предали тела честному погребению.
Преподобная Феодора Солунская (812-892) родилась в христианской семье на острове Эгина. С юных лет изучала Священное Писание. Девочка отличалась привлекательной внешностью, и поэтому многие знатные горожане хотели вступить с ней в брак. Когда девочке исполнилось семь лет, отец обручил её со знатным мужчиной, известным своей скромностью и прославившимся ораторским искусством. В браке у Феодоры родилась дочь.
В 823 году супруги переселились в Салоники. Дочь свою Феодора решила посвятить Богу и на воспитание отдала в монастырь святого Стефана, где после смерти мужа около 873 года приняла монашеский постриг. 55 лет святая провела в монастыре, где была погребена после своей кончины. Преподобная Феодора прославилась аскетической жизнью, при жизни обладала даром чудотворения.
Традиции и обычаи
К дню Федула относится одна поговорка, существующая в двух вариантах, и отражающая определение этого святого в народном месяцеслове:
Пришел Федул – ветер подул.
Пришел Федул – тепляк подул.
Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры. Верили, что вместе с ними прилетают сверчки и расселяются по огородам.
Федул – теплый ветер надул.
Федул теплячком подул.
До Федула дует сиверок, а с Федула теплом тянет.
С Федулова дня хозяйке и готовить веселее: сверчок под шестком ей песни поёт.
Если же в этот день случалась ненастная погода, то о ней говорили:
Федул губы надул.
Так как с этого дня действительно начинало заметно теплеть, наши предки выставляли зимние оконные рамы.
На Федула растворяй оконницу.
На Федула раньше вставай и оконницу растворяй.
В старину верили, что окно человека связывает с Богом, миром духов, стихиями и небесными светилами. Чтобы в дом через окно не проникла нечистая сила, на рамах мелом или углем чертили кресты, или втыкали в них сломанные иглы.
Окна связывали с миром предков. После смерти человека и во время поминок за окно вывешивали полотенце, чтобы по нему душа могла спуститься или подняться к поминальному столу. На подоконник ставили плошку с водой, чтобы душа покойного могла омыться перед тем, как улетать из дому.
По поверью, смерть в окно влетает сизым голубем или черным вороном. Ведьма, обернувшись сорокой (птицей дьявола), тоже может проникнуть в жилище через окно. По легенде, такая сорока-оборотень крала из чрева беременной женщины плод, заменяя его лягушкой, куском сырой свинины или веником. Нарождённого младенца ведьма либо поедала, либо убивала. Птицу, влетевшую в окно, и сегодня считают дурным предзнаменованием. Залетевшая в окно летучая мышь тоже сулит смерть кому-то из домочадцев.
Согласно древнему преданию, изначально люди строили дома без окон, а свет в жилище носили ситом или решетом, но потом Бог посоветовал им прорубить окна. А вот избушка Бабы-яги окон не имела. Таким образом жилище нечистой силы противопоставлялось человеческому дому.
В окно нельзя было плевать, бросать мусор, выливать помои, потому что там стоял ангел Господень. Нищие, как люди лишенные счастья и тем самым отмеченные Господом, подаяния всегда просили под окнами: крестьяне их воспринимали как посланников с небес.
На Федула обязательно открывали окна и заговаривали избу от нечистой силы, гнилых ветров и переполоха. Переполох – это испуг и болезнь от него. Его представляли в виде живого существа, «переполошившего» человека и приставшего к нему. Чаще всего случается он во сне, а вызывает его нечистая сила или дурной глаз.
Около дня Федула у лосей рождаются рыжие лосята, пробуждаются божьи коровки, начинают летать бабочки-крапивницы, птицы вьют гнезд, зацветает мать-и-мачеха.
Приметы и поверья
- Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать.
- Чибис вечером кричит – к ясной погоде.
- Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету.
- Птицы гнезда с солнечной стороны вьют – к холодному лету.
- Днем жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде.
- Из березы сока много течет – лето будет дождливое.
- День удачен для гадания, но вообще считается несчастливым.
По материалам сайта vsyamagik.ru