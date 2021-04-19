Катунь24: Федул Ветреник: традиции и приметы на 18 апреля

В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница. Православная церковь сегодня почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую.

Фото: vsyamagik.ru

Святые мученики Агафопод и Феодул чтец жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305) и состояли в церковном причте. Агафопод был старцем, а Феодул был юн. Они отличались благочестием и праведной жизнью.

Когда в 303 году был издан указ о гонении на христиан, многие верующие пытались скрыться от преследований, но Агафопод и Феодул продолжали проповедовать Евангелия. Вскоре их привели на суд правителя города, который, видя юность и красоту Феодула, пытался его уговорить отречься от веры и принести жертву идолом. Юноша отказался это сделать. Тогда Агафопода и Феодула отправили в темницу, но и там они продолжали горячо молиться и исповедовать узникам Слово Божие.

Правитель ещё несколько раз пытался склонить святых на свою сторону, но каждый раз получал отказ. Тогда он приказал утопить их в море. Море выбросило тела мучеников на берег в светлых одеждах без веревок и камней. Христиане предали тела честному погребению.

Преподобная Феодора Солунская (812-892) родилась в христианской семье на острове Эгина. С юных лет изучала Священное Писание. Девочка отличалась привлекательной внешностью, и поэтому многие знатные горожане хотели вступить с ней в брак. Когда девочке исполнилось семь лет, отец обручил её со знатным мужчиной, известным своей скромностью и прославившимся ораторским искусством. В браке у Феодоры родилась дочь.

В 823 году супруги переселились в Салоники. Дочь свою Феодора решила посвятить Богу и на воспитание отдала в монастырь святого Стефана, где после смерти мужа около 873 года приняла монашеский постриг. 55 лет святая провела в монастыре, где была погребена после своей кончины. Преподобная Феодора прославилась аскетической жизнью, при жизни обладала даром чудотворения.

Традиции и обычаи

К дню Федула относится одна поговорка, существующая в двух вариантах, и отражающая определение этого святого в народном месяцеслове:

Пришел Федул – ветер подул.

Пришел Федул – тепляк подул.

Считалось, что именно с этого дня начинают дуть теплые весенние ветры. Верили, что вместе с ними прилетают сверчки и расселяются по огородам.

Федул – теплый ветер надул.

Федул теплячком подул.

До Федула дует сиверок, а с Федула теплом тянет.

С Федулова дня хозяйке и готовить веселее: сверчок под шестком ей песни поёт.

Если же в этот день случалась ненастная погода, то о ней говорили:

Федул губы надул.

Так как с этого дня действительно начинало заметно теплеть, наши предки выставляли зимние оконные рамы.

На Федула растворяй оконницу.

На Федула раньше вставай и оконницу растворяй.

В старину верили, что окно человека связывает с Богом, миром духов, стихиями и небесными светилами. Чтобы в дом через окно не проникла нечистая сила, на рамах мелом или углем чертили кресты, или втыкали в них сломанные иглы.

Окна связывали с миром предков. После смерти человека и во время поминок за окно вывешивали полотенце, чтобы по нему душа могла спуститься или подняться к поминальному столу. На подоконник ставили плошку с водой, чтобы душа покойного могла омыться перед тем, как улетать из дому.

По поверью, смерть в окно влетает сизым голубем или черным вороном. Ведьма, обернувшись сорокой (птицей дьявола), тоже может проникнуть в жилище через окно. По легенде, такая сорока-оборотень крала из чрева беременной женщины плод, заменяя его лягушкой, куском сырой свинины или веником. Нарождённого младенца ведьма либо поедала, либо убивала. Птицу, влетевшую в окно, и сегодня считают дурным предзнаменованием. Залетевшая в окно летучая мышь тоже сулит смерть кому-то из домочадцев.

Согласно древнему преданию, изначально люди строили дома без окон, а свет в жилище носили ситом или решетом, но потом Бог посоветовал им прорубить окна. А вот избушка Бабы-яги окон не имела. Таким образом жилище нечистой силы противопоставлялось человеческому дому.

В окно нельзя было плевать, бросать мусор, выливать помои, потому что там стоял ангел Господень. Нищие, как люди лишенные счастья и тем самым отмеченные Господом, подаяния всегда просили под окнами: крестьяне их воспринимали как посланников с небес.

На Федула обязательно открывали окна и заговаривали избу от нечистой силы, гнилых ветров и переполоха. Переполох – это испуг и болезнь от него. Его представляли в виде живого существа, «переполошившего» человека и приставшего к нему. Чаще всего случается он во сне, а вызывает его нечистая сила или дурной глаз.

Около дня Федула у лосей рождаются рыжие лосята, пробуждаются божьи коровки, начинают летать бабочки-крапивницы, птицы вьют гнезд, зацветает мать-и-мачеха.

Приметы и поверья

Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать. Чибис вечером кричит – к ясной погоде. Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету. Птицы гнезда с солнечной стороны вьют – к холодному лету. Днем жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде. Из березы сока много течет – лето будет дождливое. День удачен для гадания, но вообще считается несчастливым.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24