Катунь24: Фото: самые необычные границы между странами

Государственная граница в представлении обывателя чаще всего – это полоса земли некоторой ширины, вдоль которой протянута колючая проволока. По обе стороны от неё патрулируют вoopyженныe пограничники. Тем не менее бывает и такое, что границы между странами чисто условные, как будто их и вовсе нет. А иногда и сама природа возводит и охраняет государственные границы.

Нидерланды – Бельгия

Разве не забавно войти в кафе в одной стране, а выйти из него – в другой? Граница между этими двумя государствами пролегла по территории города Барле. Нидерландская часть города называется Барле-Хертог, а бельгийская – Барле-Нассау.

Раньше в Голландии существовал запрет на работу кафе и ресторанов в позднее время. Чтобы обойти это неудобство, рестораторы открывали свои питейные заведения прямо на границе двух стран. Таким образом, они могли в нужное время просто перевести посетителей с голландской стороны на бельгийскую.

В том случае, если на линии границы государств построен жилой дом, то подданство определяется по расположению входной двери. Но посмотрите на этот вход. Граница прошла посередине двери. Соответственно, у дома два адреса, свой в каждой стране. Как и два звонка для жителей обоих государств.

Украина – Польша

Чтобы понять, в чём заключается необычность границы между Западной Украиной и Польшей, нужно подняться на высоту птичьего полёта. И тогда взору откроется интересная картина: изображения двух рыб, которые «возлегли» по обе стороны от границы. Свою задумку воплотил в жизнь польский ландшафтный дизайнер Ярослав Козяра. Таким интересным способом он хотел подчеркнуть условность границ между двумя государствами.

Словакия – Австрия – Венгрия

За треугольным столиком, окружённым тремя скамейками, представители этих стран могут в любое время встретиться для пикника и обсуждения интересных и важных вопросов. Ведь стоит столик точно в том месте, где соединяются границы всех трёх государств.

Бразилия – Парагвай – Аргентина

В отличие от предыдущей точки трёх границ, здесь провести пикник не удастся: снесёт течением реки Игуасу. Именно по ней и проходят границы. Кстати, попасть из Парагвая в Аргентину и назад здесь можно только через Бразилию. Дело в том, что пограничного пункта между Аргентиной и Парагваем в этом месте нет.

Доминиканская Республика – Гаити

Посмотрите, как заметно отличаются территории двух стран на границе! Сразу видно, что в отличие от Гаити в Доминиканской Республике присутствует контроль за вырубкой лесов.

Монголия – Китай

Сплошная романтика – поцелуй величественных динозавров – открывается взору на границе этих двух восточных великих соседей. Вот уж где на самом деле граница лишь условная.

Непал – Китай

Совсем не условная, а вполне реальная и труднопреодолимая граница проходит прямо по вершине наивысшей горы в мире – величавого Эвереста. Взобраться на гору можно со стороны обеих стран. Но лишь самым опытным и смелым покоряется Эверест. Ведь более 260 человек до сих пор так и покоятся на его склонах нeпoгpeбёнными.

Это не весь список необычных границ! Пишите в комментариях, знаете ли вы похожие интересные границы.

По материалам

Катунь24