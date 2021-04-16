Катунь24: Фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию знаменитого советского кинохита «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: Скриншот из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Главные роли в картине сыграют актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники». Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Съемки картины начнутся летом в Бостоне.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — советский двухсерийный телевизионный фильм режиссёра Эльдара Рязанова, созданный в 1975 году и впервые показанный в Советском Союзе 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе Центрального телевидения. Показ фильма 31 декабря по телевидению стал традицией.

Катунь24