Катунь24: Фото растений, в существование которых сложно поверить

Это растения, которые способны поразить вас своим непривычным внешним видом, размерами, причудливыми формами и уникальными свойствами.

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Вельвичия удивительная

Пустыня Намиб – именно тут растет самое большое «дерево-карлик». Возраст растения может достигать 2 тысяч лет! Прорастает на западной части пустыни Намиб, это одна из самых суровых пустынь на нашей планете. Осадков здесь практически не выпадет, максимум 15 мм в год. Из короткого пенька растения в обе стороны отходят 2 больших листа, которые по мере роста разрываются на ленты, а кончики отсыхают.

Карнегия гигантская

Ее еще называют Сагуаро. Одним из многих удивительных отличий этого кактуса являются его огромные размеры. Высота составляет больше 14 метров, диаметр более 3. Растут 75-100 лет, а живут около 150. Самая высокая Карнегия росла около штата Аризона, рост ее был 24 метра в высоту, но буря в 1986 году сломала кактус.

Фикус бенгальский

Может показаться, что это густой лес. Но на самом деле это одно дерево. Фикус бенгальский образует мощные ветви, для поддержки которых отрастают побеги, которые опускаются вниз до земли и укореняются, образуя мощные колонны. Некоторым деревьям около 5 тысяч лет! Самый известный бенгальский фикус — Великий баньян. Крона дерева имеет длину окружности около 350 метров, наибольшая высота достигает 25 метров.

Секвойя вечнозеленая

Секвойя вечнозеленая является самым высоким деревом нашей планеты. Экземпляры секвойи достигают высоты более 110 метров, а возраст – 3500 тысяч лет! У самого большого представителя секвойи высота достигает 84 метров, объем ствола – 1478 кубических метров, а вес – 1910 тонн! В ветреную погоду почти всем посетителям леса великана становится не по себе от шумного скрежета и раскачивания стволов секвойи.

Дурман индийский

Его еще называют цветком смеха, и не просто так. Съев семена этого растения, вы начнете безудержно смеяться в течение 30 минут, а потом невольно заснете. Цветок растет на Аравийском полуострове – в Индии.

Изобретательные аравийцы используют его для удаления зубной боли.

И это еще не весь список удивительных растений, в мире их гораздо больше.

По материалам

Катунь24