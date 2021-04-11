Катунь24: Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира

Природа — гениальный художник, дизайнер и скульптор, произведения которого разбросаны по всему Земному шару. А если на помощь природе приходит человек, то результаты их совместного творчества просто захватывают дух. Взять, к примеру, самые красивые и необычные на планете сады, созерцание которых дарит ощущение покоя и давно забытой гармонии. Предлагаем прогуляться по их благоухающим аллеям и насладиться их притягательной красотой.

Фото: Strike

Сад Кававти Фудзи (Япония)

Этот сад расположен в небольшому японском городке Китакюсю. Он известен всему миру своими сказочными и нереально красивыми тоннелями из свисающих глициний.

Сад Les Jardins d’Etretat (Франция)

Нео-футуристические сады Этреты — это новое слово в ландшафтном дизайне. Сад развёрнут в бухте и открыт морским ветрам. В нём действуют как постоянные, так и временные экспозиции арт-объектов.

Ботанический сад Монреаля (Канада)

Ботанический сад был основан в далёком 1931 году. Сегодня на 75 га его площади раскинулись оранжереи и теплицы, в которых произрастает более 25 тыс. видов растений

Сад космических размышлений Чарльза Дженкса (Шотландия)

Сад космических размышлений принадлежит американскому архитектору Чарльзу Дженксу. Это закрытый частный сад, владелец открывает его двери для всех желающих лишь несколько дней в году.

Парк цветов Кёкенхов (Голландия)

Кёкенхов — это всемирно известный королевский парк цветов, в котором можно увидеть поля и реки тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Парк принимает посетителей с 20 марта по 20 мая.

Сад Нонг Нуч (Таиланд)

Нонг Нуч — это фруктовый сад, который в 1980 году был преобразован в ботанический сад. Он включает несколько небольших зон, посвящённых знаменитым садам из разных уголков Земного шара.

Сады Бутчартов (Канада)

Сад Бутчартов — самый известный садово-парковый комплекс Канады. Его площадь составляет 22 га. Сады ежегодно посещают миллионы туристов.

Сад Маркессак (Франция)

Сад был разбит в XVII веке в долине Дордонь. Он, словно дивная оправа, окружает старинный замок Бельведер.

Сад чудес в Дубае (ОАЭ)

Dubai Miracle Garden — это сад площадью 7,2 га, в котором произрастает около 100 млн цветов. Здесь растения выращивают на шпалерах в виде различных фигур.

Сады у залива (Сингапур)

В Сингапуре возвели сад из огромных железобетонных деревьев, по которым взбираются вверх папоротники и эпифиты. Вечером на деревьях зажигается красивая иллюминация.

Сад мхов Сайходзи в Киото (Япония)

Сад Сайходзи — один из самых древних дэн-садов в Японии. На его территории собрано несколько десятков сортов мха, покрывающего стволы деревьев и старые камни.

Затерянные сады Хелигана (Великобритания)

В саду Хелиган собрана уникальная коллекция камелий, рододендронов, вековых деревьев и гигантских папоротников. По территории парка разбросаны огромные каменные статуи, покрытые мхом. Они покоряют посетителей своей таинственностью и красотой.

Парк Франциско Альварадо (Коста-Рика)

Парк состоит 130 сосен, кипарисов и других растений, подстриженных в форме животных и абстрактных существ. Причудливые фигуры напоминают обитателей далёких неизведанных миров.

Королевские ботанические сады Кью-Гарденс (Великобритания)

Королевский ботанический сад был основан в 1759 году принцессой Августой. Здесь на площади 130 га произрастает более 50 тыс. видов растений.

Сад у замка Виландри (Франция)

Сады у замка Вилландри — это многоуровневое пространство, организованное просто и гениально. Над садами нависает гребень холма, по которому вьются ступеньки видовых дорожек. По замыслу создателей каждый рисунок на клумбах имеет тайный смысл.

Вот такие великолепные сады существуют на нашей планете. А какой из них вам понравился больше всего?

По материалам

Катунь24