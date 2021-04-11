Катунь24: Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира

Катунь24: Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира

11.04.2021 0 Автор Горняк22

Природа — гениальный художник, дизайнер и скульптор, произведения которого разбросаны по всему Земному шару. А если на помощь природе приходит человек, то результаты их совместного творчества просто захватывают дух. Взять, к примеру, самые красивые и необычные на планете сады, созерцание которых дарит ощущение покоя и давно забытой гармонии. Предлагаем прогуляться по их благоухающим аллеям и насладиться их притягательной красотой.

Фото: Strike

Сад Кававти Фудзи (Япония)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира1

Этот сад расположен в небольшому японском городке Китакюсю. Он известен всему миру своими сказочными и нереально красивыми тоннелями из свисающих глициний.

Сад Les Jardins d’Etretat (Франция)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира2

Нео-футуристические сады Этреты — это новое слово в ландшафтном дизайне. Сад развёрнут в бухте и открыт морским ветрам. В нём действуют как постоянные, так и временные экспозиции арт-объектов.

Ботанический сад Монреаля (Канада)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира3

Ботанический сад был основан в далёком 1931 году. Сегодня на 75 га его площади раскинулись оранжереи и теплицы, в которых произрастает более 25 тыс. видов растений

Сад космических размышлений Чарльза Дженкса (Шотландия)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира4

Сад космических размышлений принадлежит американскому архитектору Чарльзу Дженксу. Это закрытый частный сад, владелец открывает его двери для всех желающих лишь несколько дней в году.

Парк цветов Кёкенхов (Голландия)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира5

Кёкенхов — это всемирно известный королевский парк цветов, в котором можно увидеть поля и реки тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Парк принимает посетителей с 20 марта по 20 мая.

Сад Нонг Нуч (Таиланд)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира6

Нонг Нуч — это фруктовый сад, который в 1980 году был преобразован в ботанический сад. Он включает несколько небольших зон, посвящённых знаменитым садам из разных уголков Земного шара.

Сады Бутчартов (Канада)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира7

Сад Бутчартов — самый известный садово-парковый комплекс Канады. Его площадь составляет 22 га. Сады ежегодно посещают миллионы туристов.

Сад Маркессак (Франция)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира8

Сад был разбит в XVII веке в долине Дордонь. Он, словно дивная оправа, окружает старинный замок Бельведер.

Сад чудес в Дубае (ОАЭ)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира9

Dubai Miracle Garden — это сад площадью 7,2 га, в котором произрастает около 100 млн цветов. Здесь растения выращивают на шпалерах в виде различных фигур.

Сады у залива (Сингапур)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира10

В Сингапуре возвели сад из огромных железобетонных деревьев, по которым взбираются вверх папоротники и эпифиты. Вечером на деревьях зажигается красивая иллюминация.

Сад мхов Сайходзи в Киото (Япония)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира11

Сад Сайходзи — один из самых древних дэн-садов в Японии. На его территории собрано несколько десятков сортов мха, покрывающего стволы деревьев и старые камни.

Затерянные сады Хелигана (Великобритания)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира12

В саду Хелиган собрана уникальная коллекция камелий, рододендронов, вековых деревьев и гигантских папоротников. По территории парка разбросаны огромные каменные статуи, покрытые мхом. Они покоряют посетителей своей таинственностью и красотой.

Парк Франциско Альварадо (Коста-Рика)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира13

Парк состоит 130 сосен, кипарисов и других растений, подстриженных в форме животных и абстрактных существ. Причудливые фигуры напоминают обитателей далёких неизведанных миров.

Королевские ботанические сады Кью-Гарденс (Великобритания)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира14

Королевский ботанический сад был основан в 1759 году принцессой Августой. Здесь на площади 130 га произрастает более 50 тыс. видов растений.

Сад у замка Виландри (Франция)

Фото: 15 самых невероятных и удивительных садов мира15

Сады у замка Вилландри — это многоуровневое пространство, организованное просто и гениально. Над садами нависает гребень холма, по которому вьются ступеньки видовых дорожек. По замыслу создателей каждый рисунок на клумбах имеет тайный смысл.

Вот такие великолепные сады существуют на нашей планете. А какой из них вам понравился больше всего?

По материалам  

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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