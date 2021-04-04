Катунь24: Фомин день: традиции и приметы на 3 апреля

По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето. В народном календаре дата получила следующие названия:

Яков;

Фома;

Катаник;

Фомин день;

праздник Водяного;

День Переплута – хозяина водяных.

Фото: pixabay.com

Православная церковь в этот день почитает:

преподобного Иакова, епископа и исповедника;

святителя Фомы, патриарха Константинопольского;

святителя Кирилла, епископа Катанского.

По поверью, в день Тарасия-кумашника (10 марта) на свет выходят лихорадки, которые и по сей день продолжают мучать людей. Чтобы избавиться от недуга крестьяне молились святому Фоме.

По народным представлениям, лучшим средством от лихорадок считались угольки и печная зола. Они впитывали в себя свет и жар огня, который наделен очистительной силой. Заболевшему человеку нужно собрать ещё теплую золу и небольшие угольки, завернуть их в материю и прикладывать к телу (к груди, к ногам, к голове и т.д.). Лихоманка, которую представляли в облике нечистого духа, не могла вынести огненного жара и покидала тело.

Знахари, чтобы излечить больного от лихорадки, срезали у него по пучку волос на затылке, лбу и висках, стригли ему на руках и ногах ногти. Потом складывали все это в тряпицу, которую завязывали в узел и несли на перекресток. Обязательно из дома выходили задом наперед, чтобы запутать лихоманку. На перекрестке узелок перекидывали через плечо и читали заговор на выздоровление.

Лихорадку пытались и задобрить. Для этого пекли двенадцать пирожков, несли их на перекресток, где, по традиции, обитает нечистая сила, или в лес, где, согласно преданиям, жили лихорадки, и там оставляли, перед этим прочитав специальный заговор. Число 12 неслучайно. Ведь у Кумохи было ещё 12 сестер – лихорадок-трясовиц.

Порой лихорадку старались обмануть. Когда человек чувствовал, что начинает заболевать, то он прятался в подполье, надевал вывернутую задом наперед одежду и т.п. Доходило до того, что в период эпидемии крестьяне писали на домах: «Никого нет дома!».

Традиции и обычаи

Фома на Руси был последним днем, когда дети могли ещё кататься на санках с гор, чем они с радостью пользовались, ведь потом снега уже не будет до следующей зимы. Вечером на Катаника санки прятали на поветь.

Плач, не плач – Катаник санки унес.

Катаник – конец зимним потехам детворы.

Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. Крестьяне с этого дня обновляли берестяные лапти.

Ещё 3 апреля восточные славяне отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Наши предки считали, что водяной летом бодрствует, а зимой спит подо льдом водоемов. С наступлением весны, чувствуя пробуждение природы, просыпается и водяной. В этот период он злой и голодный. С досады он ломает на мелкие льдины лёд, чтобы у рыбаков не получалось ловить рыбу подальше от берега. Плохое настроение он срывает и на рыбе, гоняя её в разные стороны. Мелкую рыбешку может и вовсе замучить. Чтобы задобрить водяного, ночью ему приносили требы – мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.

Приметы и поверья

Если береза лист перед ольхой распустила, лето будет засушливое, а если наоборот – дождливое. Если в этот день грянет гром, то год будет урожайным. Как правило, 3 апреля бывают лёгкими роды. Если берёзовый сок течет обильно, летом будут часто идти дожди. Если в хозяйстве имеется чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух, то вору в дом не попасть. Даже если вор прочитает специальную молитву для удачного воровства, он непременно будет пойман. Но это при условии, что чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух будут приобретены в один день. Сны со 2 на 3 апреля – пустые. День удачен для гаданий.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24