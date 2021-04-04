Катунь24: Фомин день: традиции и приметы на 3 апреля

Катунь24: Фомин день: традиции и приметы на 3 апреля04.04.2021
По приметам на 3 апреля предсказывали погоду на лето. В народном календаре дата получила следующие названия:
- Яков;
- Фома;
- Катаник;
- Фомин день;
- праздник Водяного;
- День Переплута – хозяина водяных.
Фото: pixabay.com
Православная церковь в этот день почитает:
- преподобного Иакова, епископа и исповедника;
- святителя Фомы, патриарха Константинопольского;
- святителя Кирилла, епископа Катанского.
По поверью, в день Тарасия-кумашника (10 марта) на свет выходят лихорадки, которые и по сей день продолжают мучать людей. Чтобы избавиться от недуга крестьяне молились святому Фоме.
По народным представлениям, лучшим средством от лихорадок считались угольки и печная зола. Они впитывали в себя свет и жар огня, который наделен очистительной силой. Заболевшему человеку нужно собрать ещё теплую золу и небольшие угольки, завернуть их в материю и прикладывать к телу (к груди, к ногам, к голове и т.д.). Лихоманка, которую представляли в облике нечистого духа, не могла вынести огненного жара и покидала тело.
Знахари, чтобы излечить больного от лихорадки, срезали у него по пучку волос на затылке, лбу и висках, стригли ему на руках и ногах ногти. Потом складывали все это в тряпицу, которую завязывали в узел и несли на перекресток. Обязательно из дома выходили задом наперед, чтобы запутать лихоманку. На перекрестке узелок перекидывали через плечо и читали заговор на выздоровление.
Лихорадку пытались и задобрить. Для этого пекли двенадцать пирожков, несли их на перекресток, где, по традиции, обитает нечистая сила, или в лес, где, согласно преданиям, жили лихорадки, и там оставляли, перед этим прочитав специальный заговор. Число 12 неслучайно. Ведь у Кумохи было ещё 12 сестер – лихорадок-трясовиц.
Порой лихорадку старались обмануть. Когда человек чувствовал, что начинает заболевать, то он прятался в подполье, надевал вывернутую задом наперед одежду и т.п. Доходило до того, что в период эпидемии крестьяне писали на домах: «Никого нет дома!».
Традиции и обычаи
Фома на Руси был последним днем, когда дети могли ещё кататься на санках с гор, чем они с радостью пользовались, ведь потом снега уже не будет до следующей зимы. Вечером на Катаника санки прятали на поветь.
Плач, не плач – Катаник санки унес.
Катаник – конец зимним потехам детворы.
Обычно к этому времени появляются белые трясогузки и набухают почки у смородины. Крестьяне с этого дня обновляли берестяные лапти.
Ещё 3 апреля восточные славяне отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Наши предки считали, что водяной летом бодрствует, а зимой спит подо льдом водоемов. С наступлением весны, чувствуя пробуждение природы, просыпается и водяной. В этот период он злой и голодный. С досады он ломает на мелкие льдины лёд, чтобы у рыбаков не получалось ловить рыбу подальше от берега. Плохое настроение он срывает и на рыбе, гоняя её в разные стороны. Мелкую рыбешку может и вовсе замучить. Чтобы задобрить водяного, ночью ему приносили требы – мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.
Приметы и поверья
- Если береза лист перед ольхой распустила, лето будет засушливое, а если наоборот – дождливое.
- Если в этот день грянет гром, то год будет урожайным.
- Как правило, 3 апреля бывают лёгкими роды.
- Если берёзовый сок течет обильно, летом будут часто идти дожди.
- Если в хозяйстве имеется чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух, то вору в дом не попасть. Даже если вор прочитает специальную молитву для удачного воровства, он непременно будет пойман. Но это при условии, что чёрная собака, чёрный кот и чёрный петух будут приобретены в один день.
- Сны со 2 на 3 апреля – пустые.
- День удачен для гаданий.
По материалам сайта vsyamagik.ru