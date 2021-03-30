Катунь24: Фотоловушки Алтайского заповедника запечатлели свидание кабарог и миграцию кабанчиков

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Фотоловушки Алтайского заповедника запечатлели свидание кабарог и миграцию кабанчиков29 марта 2021, 20:29

Наблюдение за животными велось всю зиму через восемь камер, установленных вокруг поселка Яйлю Республики Алтай.

Фото: Алтайский государственный природный биосферный заповедник

Всего с камер сотрудники заповедника получили 11 035 снимков. Одна из ловушек сняла редкую серию: встречу самца и самки кабарог. Эти скрытные животные нечасто так позируют, тем более при дневном свете. По серии можно проанализировать обычное поведение кабарог при встрече разнополых особей вне сезона гона.

В пресс-службе Алтайского государственного природного биосферного заповедника рассказали, что конец зимы в заповеднике выдался трудным для копытных, завальные снегопады, сменившиеся оттепелями, привели к формированию плотного наста, выдерживающего вес небольших животных: кабарги, лисицы, волка. Многие из этих животных и попали на снимки, а также несколько взрослых маралух с телятами, полуторагодовалые быки и маралушки, два взрослых быка. Также в «ловушку» попалось семейство кабанов. Животные держались на Яйлинской террасе до начала февраля, но снегопады вынудили уйти их в хвойный лес, где легче передвигаться и больше корма.

«Камеры засняли два случая погони волков за маралами и кабанами. К сожалению, снимки ночные и нечеткие. В первом случае по тропе, сгрудившись, торопится группа маралов, за ними на махах бегут два волка. Во втором случае волк пересекает поляну перед камерой, и из-под кедров врассыпную бегут молодые кабанята. Исход погони остался неясен, поблизости останков трапезы хищников обнаружено не было», – рассказал Юрий Николаевич Калинкин, к. б. н., ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.

Катунь24