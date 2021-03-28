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Катунь24: Фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира27 марта 2021, 10:33

25 марта 2021 года на чемпионате мира по фигурному катанию завершились женские одиночные соревнования.

Фото: pixabay.com

Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Александра Трусова — бронзу.

16-летняя Щербакова по сумме двух программ набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17), Туктамышева — 220,46 (78,86 + 141,60), Трусова — 217,20 (64,82 + 152,38).

Впервые в истории все медали в женском одиночном катании отправятся в Россию, отмечает ТАСС.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства наши спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Катунь24

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