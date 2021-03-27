Катунь24: Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ26 марта 2021, 21:18

В Барнауле проходит голосование в рамках конкурса на архитектурную градостроительную концепцию нового учебного корпуса Алтайского государственного университета.

Сейчас на сайте компании «Архи-Групп», которая занимается проектированием объекта, проходит онлайн-голосование, которое продлится до 31 марта. После этого состоится заседание жюри, в него входят представители вуза, мэрии, именитые проектировщики и строители Барнаула. Комиссия изучит конкурсные работы, итоги голосования и примет окончательное решение, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

На голосование вынесли 10 разных концепций. Фотографии проектов мы прикладываем ниже, а ознакомиться с концепциями подробнее, а также проголосовать за одну из них можно на сайте проектной компании.

Катунь24