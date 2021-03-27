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Алтайский край

Катунь24: Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ26 марта 2021, 21:18

В Барнауле проходит голосование в рамках конкурса на архитектурную градостроительную концепцию нового учебного корпуса Алтайского государственного университета.

Сейчас на сайте компании «Архи-Групп», которая занимается проектированием объекта, проходит онлайн-голосование, которое продлится до 31 марта. После этого состоится заседание жюри, в него входят представители вуза, мэрии, именитые проектировщики и строители Барнаула. Комиссия изучит конкурсные работы, итоги голосования и примет окончательное решение, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

На голосование вынесли 10 разных концепций. Фотографии проектов мы прикладываем ниже, а ознакомиться с концепциями подробнее, а также проголосовать за одну из них можно на сайте проектной компании.

Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ1Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ2Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ3Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ4Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ5Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ6Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ7Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ8Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ9Фото: в Барнауле представили возможные проекты нового корпуса АлтГУ10

Катунь24

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