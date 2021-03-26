Катунь24: Фуры, крыши и деревья: в Барнауле полностью устранены последствия шторма

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ВПЕРЁД ››

Фуры, крыши и деревья: в Барнауле полностью устранены последствия шторма25 марта 2021, 13:25

Сильный ветер обрушился на Алтайский край и на Барнаул вчера, 24 марта. Его порывы в городе достигали 22 м/с.

Фото: barnaul.org

Из-за порывистого ветра, достигавшего 22 м/с, в Барнауле было зафиксировано четыре случая падения деревьев, в том числе на контактные провода и пути трамвайной линии, на проезжую часть дорог. Все препятствия были оперативно убраны, а движение транспорта восстановлено.

Также ветром повредило кровли шести зданий, их восстановлением занимаются собственники строений и обслуживающие организации. В результате обрушения деревьев и фрагментов кровли пострадало несколько автомобилей. Аварии на электросетях были оперативно устранены, работа светофоров возобновлена.

Затруднено было и дорожное движение. На Новом мосту ветром был опрокинут контейнер с грузовой машины, из-за чего возник затор. Движение по мосту вскоре было возобновлено.

Из-за погоды выходили из строя светофоры на девяти перекрестках, в течение дня происходило частичное отключение электроэнергии в пригородных населенных пунктах Барнаула.

В устранении последствий непогоды принимали участие МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, «Пригородные РЭС», «Барнаульская сетевая компания», управляющие организации и другие городские службы, уточняет официальный сайт Барнаула. Администрация города также благодарит службы за эффективную и слаженную работу по ликвидации последствий ветра.

Катунь24