Катунь24: Феофанов день: традиции и приметы на 25 марта

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Феофанов день: традиции и приметы на 25 марта25 марта 2021, 08:02

По приметам на 25 марта судили о том, каким будет урожай на лён и коноплю. В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий. Православная церковь в этот день почитает:

преподобного Феофана Исповедника;

преподобного Симеона Нового Богослова;

святителя Григория Двоеслова.

Фото: pixabay.com

Традиции и обычаи

Наши предки примечали, что если этот день начинается туманом, то конопля и лён уродятся отменными. Подтверждается эта примета тем, что если на Феофана утром минусовая температура, то туман дает иней, если плюсовая, то утренний туман равносилен инею. Обе эти приметы указывают на наступление дождливого периода через 90 дней, т.е. 12 июня (Исаакий-змеевик). А если в это время будут идти дожди, то урожай льна, конопли, да и других зерновых будет хороший.

Туман в Феофанов день «съедает» снег. Поэтому зачастую к этой дате отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание почвы. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса.

Крестьяне для птиц по двору разбрасывали конопляные и льняные зерна, чтобы эти технические непропашные культуры хорошо уродили. Ещё на Феофана лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии. Считалось, что от ключевой воды лошади добреют и даже лихого глаза не боятся. С этой целью их вели к источнику и поили «через серебро» (в воду погружали серебряное кольцо или монету).

В Феофанов день со двора крестьяне старались далеко не уходить, считая работу по хозяйству более привлекательной, чем прогулки по сырой, покрытой лужицами и ручейками улице. По этому поводу особо не горевали, ведь знали, что скоро придет настоящее тепло, которое подсушит дороги, вот тогда можно гулять сколько душе угодно.

Толкование снов

Сны с 24 на 25 марта важно правильно растолковать:

видеть гуся – к лишнему весу;

втыкать в человека нож – к смерти;

попасть в больницу – к крепкому здоровью;

ребенка подбрасывать – к его болезни;

в водоём нырять – к заботам;

мыть мясорубку – к покойнику;

видеть попрошайку – к бессоннице;

смотреть на иконы – к тоске;

будильник заводить – к короткой жизни;

яйца красить – к радостным событиям;

живот рассматривать – быть битому;

мебель ремонтировать – к безденежью;

целится во что-либо – к романтическому приключению.

Приметы и поверья

Если на Феофана туман, то будет урожай на коноплю и лен. Если лошадь в этот день заболеет, то все лето болеть будет. Снег начал таять с южной стороны от муравейника – лето будет коротким и холодным. Если на Феофана лёд по затонам не тает, а тонет, год будет тяжёлым. Туман поднимается – к ненастью, падает – к солнцу. Иней и туман в этот день – к дождю на Исаакия Змеевика (12 июня). Дождь – к хорошему урожаю ржи. Вороны садятся на землю – к теплу. Много мышей появилось – к неурожайному году. Если дикие звери из привычных мест обитания перебираются на более высокие – к сильному полноводью. Туман ночью к земле припадает – к снегу. Если на Феофана тепло и солнечно, то лето будет ненастное. Лошади громко фыркают – к дождю.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24