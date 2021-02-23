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Алтайский край

Катунь24: Фото: обнаглевшие до предела коты

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Фото: обнаглевшие до предела коты22 февраля 2021, 19:08

Наглость – второе счастье? Как бы не так! Редакция «Катунь 24» подготовила подборку котов, которые вышли за пределы зоны комфорта и расширили свое сознание, тем самым добившись успеха и уважения в обществе. 

Фото: Мнение кота

По-вашему, это йога? И это – поза собаки? Спину нужно больше прогнуть и задрать голову. Вооооот. Уже лучше! 

Фото: обнаглевшие до предела коты1

Он хищник! Он поймал дичь! Ну или просто втихаря стащил курицу.

Фото: обнаглевшие до предела коты2

Вы знаете, какая рыбка самая вкусная? Правильно! Самая вкусная всегда та, что остается последней!

Фото: обнаглевшие до предела коты3

Опять хозяева не следят за холодильником! Банки с помидорами не выброшены, морозилка забита не пойми чем. Придется самому освобождать место под курицу. Правильно люди говорят: хочешь сделать хорошо – сделай это сам!

Фото: обнаглевшие до предела коты4

Эти коты взяли жизнь в свои лапы и не ждут подачек от хозяина. Они не боятся трудностей и идут прямо к своей цели, не замечая препятствий! Берите пример с котиков и действуйте!

Катунь24

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