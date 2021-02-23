Катунь24: Фото: обнаглевшие до предела коты

Фото: обнаглевшие до предела коты22 февраля 2021, 19:08

Наглость – второе счастье? Как бы не так! Редакция «Катунь 24» подготовила подборку котов, которые вышли за пределы зоны комфорта и расширили свое сознание, тем самым добившись успеха и уважения в обществе.

Фото: Мнение кота

По-вашему, это йога? И это – поза собаки? Спину нужно больше прогнуть и задрать голову. Вооооот. Уже лучше!

Он хищник! Он поймал дичь! Ну или просто втихаря стащил курицу.

Вы знаете, какая рыбка самая вкусная? Правильно! Самая вкусная всегда та, что остается последней!

Опять хозяева не следят за холодильником! Банки с помидорами не выброшены, морозилка забита не пойми чем. Придется самому освобождать место под курицу. Правильно люди говорят: хочешь сделать хорошо – сделай это сам!

Эти коты взяли жизнь в свои лапы и не ждут подачек от хозяина. Они не боятся трудностей и идут прямо к своей цели, не замечая препятствий! Берите пример с котиков и действуйте!

Катунь24