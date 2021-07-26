Катунь24: Эксперт назвал простой способ продлить жизнь аккумулятора сотового телефона

Аккумулятор телефона необходимо поддерживать заряженным и не допускать его полной разрядки, тогда он будет служить дольше, считает начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

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По его словам, оптимальным является заряд аккумулятора на уровне 30–85%.

«Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Также специалист рекомендовал не разряжать аккумулятор менее, чем на 30%, так как «длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс». Кроме того, гаджет следует регулярно заряжать, не дожидаясь его разрядки.

«Нельзя оставлять аккумулятор без контроля на зарядке, а также долго держать подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно», — отметил Верещагин.

Также худшее сочетание для телефона — низкий или нулевой заряд аккумулятора и минусовая температура. После пребывания в таких условиях аккумулятор может сильно потерять в емкости.

Катунь24