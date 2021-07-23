Катунь24: Эксперты рассказали, как создать здоровый микроклимат в квартире

Опрошенные «РИА Недвижимость» специалисты рассказали, какие условия нужно поддерживать в жилище, чтобы создать в нём комфортный микроклимат.

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Руководитель компании Thermostore Александр Шмигановский считает, что температура воздуха в квартирах независимо от времени года должна составлять от 18 до 22 градусов по Цельсию, а влажность не должна падать ниже 40 %. По его словам, одним из основных способов создания идеального микроклимата является установка кондиционера. Устройство при этом нужно подвергать капитальной чистке не реже одного раза в год, а фильтры промывать раз в 2-3 недели.

Системы тёплого пола и электрообогреватели в холодное время года необходимо использовать умеренно, так как пересушенный воздух может сказаться на состоянии кожи, волос, а также слизистых глаз и носа.

Дизайнер интерьеров Елена Крылова советует проветривать квартиру, а также завести различные растения, которые не только очищают воздух, но и насыщают его кислородом, а также помогают уничтожать стафилококки и стрептококки, попадающие в воздух, и очищать его от фенола и формальдегида.

Она также рекомендует отказаться от ковров, так как они могут накапливать в себе органические остатки и стать рассадников пылевых клещей. Если отказаться от коврового покрытия нельзя, то рекомендуется регулярно отдавать его в химчистку.

Катунь24