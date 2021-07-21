Катунь24: Эксперты рассказали, как правильно замораживать ягоды и фрукты на зиму

По их словам, пользуясь данными советами, вы сможете сохранить в них всю пользу витаминов.

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Автор, редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская отметила, что заморозка продуктов является альтернативой вареньям и консервам. Она помогает сохранить витамины и полезные микроэлементы.

По данным Роскачества, в результате исследований специалисты выяснили, что витамин С и микроэлементы сохраняются в продуктах в течение четырех месяцев. Через шесть месяцев потери питательных веществ составили 23 %, через 10 – 47 %. Больше всего полезных веществ при заморозке сохранилось в голубике (77 %) и малине (63 %).

Для замораживания подходят следующие фрукты и ягоды: яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, айва, инжир, дыня и арбуз. При отборе эксперты советуют обращать внимание на цвет продукта. Он должен быть темным, оболочка плода – целой.

Хранить замороженные ягоды и фрукты можно до одного года при температуре в морозильной камере минус 18 градусов. Если температура в вашем морозильнике минус 15 градусов, срок хранения уменьшается до шести месяцев. Повторно замораживать продукты не рекомендуется.

Катунь24