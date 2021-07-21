Катунь24: Эксперт назвал хлеб, который можно есть ежедневно
По словам кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, состав теста играет ключевую роль, так как от него зависит, приносит выпечка пользу для здоровья или нет.
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Она также добавила, что желательно, чтобы продукт не содержал сахар и маргарин.
«Чем в тесте меньше сахара, маргарина, тем оно лучше. Сахар повышает калорийность и уровень глюкозы в крови. Особенно это вредно людям с лишним весом, людям с диабетом. Мы едим очень много сахара, а движения у нас не так много. В итоге излишки откладываются в виде жировой ткани, идет разрушение организма. Еще в тесто иногда добавляют глютен, клейковину, а переизбыток клейковины может вызывать неприятные ощущения со стороны кишечника», – цитирует Радио Sputnik Елену Соломатину.
Она предупредила, что самое вредное тесто – это песочное и слоеное, так как в них содержится не только много сахара, но и маргарина. Маргарин опасен содержанием трансжиров.
«Ничего страшного, если мы съедим кусочек торта в праздник, но каждый день таким тестом питаться не стоит», – считает врач-диетолог.
Наименее вредное тесто состоит из воды, соли и цельнозерновой муки.
«Черный хлеб из цельнозерновой муки можно есть каждый день», — отметил специалист.