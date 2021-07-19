Катунь24: Эксперт назвал плюсы и минусы ЕГЭ

По его мнению, главный минус – это большее внимание сдаче тестов, а не образованию.



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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что ЕГЭ сделал поступление в вузы более честным. Но на данный момент идет «натаскивание» на сдачу тестов, а не на образование.

«Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы — последние годы идет «натаскивание» на сдачу тестов и это смещает фокус образования», — цитируют РИА Новости Сергея Кириенко.

Он также отметил, что в российское образование меняется в лучшую сторону.

«Не удастся школьное образование сделать таким, чтобы оно полностью подходило и вам, и каждому из ваших одноклассников, потому что интересы у вас разные», — сказал Кириенко.

Он добавил, что в школьной программе, помимо «универсальных вещей», нужны и дополнительные проекты.

Катунь24