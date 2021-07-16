Катунь24: Эксперт назвал продукты, которые опасно употреблять в жару

Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

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В жаркую погоду нужно ограничить употребление сладостей, кофе, копченых и соленых продуктов. Они могут спровоцировать жажду, а также способствовать обезвоживанию, снижению иммунитета, проявлению аллергической реакции.

Специалист также отметила, что в сладких продуктах с содержанием крема особенно быстро размножаются бактерии.

«Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений», — цитирует РИА Новости диетолога.

Она также посоветовала воздержаться от фастфуда, жирных продуктов. Вдобавок опасность в жару несет и алкоголь, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.

Катунь24