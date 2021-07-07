Катунь24: Ещё два масштабных рисунка появились на домах в городах Алтайского края

Масштабный граффити-фестиваль организовала команда О2 Team на средства гранта Росмолодёжи. Реализовывать проект художникам помогают региональное управление молодёжной политики и Краевой дворец молодёжи.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Ещё два масштабных рисунка появились на домах в городах Алтайского края

Фасады в Бийске и Заринске прибавились к расписанному ранее в Барнауле фасаду на Юрина, 182. Работу в двух городах вели одновременно.

Автором росписи в Бийске стал уличный художник из Томска ilia wince. В своих муралах, графике и живописи он интерпретирует сюжеты из жизни и фольклора коренных народов Сибири. Уже на этой неделе жители Барнаула смогут увидеть его работы на выставке «Аз.Арт.Сибирь». В Бийске же полотном для художника стал сдвоенный фасад на улице Советской, 199/1. Илья изобразил на нём Машеньку за чаем на фоне русской деревни, которая представляется эклектичным сочетанием текстур.

Автором эскиза к росписи в Заринске стала барнаульская художница Анастасия Петренко. Вместе с Иваном Мясоедовым она изобразила на фасаде дома по адресу: Таратынова, 7 символ города – жаворонка. А также молодую девушку в образе зари. В продолжении фестиваля художники распишут фасад 10-этажного здания в Рубцовске.

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