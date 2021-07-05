Катунь24: Эксперт рассказал, какие тайные метки на квартирах привлекают воров

У грабителей есть целый арсенал знаков, чтобы узнать, дома ли хозяин и можно ли проникать в дом.

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Об этом рассказала управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка в интервью агентству »Прайм».

По ее словам, сейчас квартирные воры смотрят на переполненные почтовые ящики — их внимание больше привлекают рекламные флаеры, которые долго висят на ручке или на самой двери.

«В домах, где не предусмотрены помещения для консьержа (к ним относятся панельные дома, построенные 25 и более лет назад), применяется другой вариант — метки на почтовом ящике в виде разных стикеров и надписей», — подчеркнула Коркка.

Например, цветная наклейка может обозначать квартиру, в которую легко проникнуть, а отметка в виде крестика говорит о том, что жильцы уехали.

Также домушники стали выслеживать будущих жертв в соцсетях по публикациям. Оттуда они узнают, когда и куда уехали хозяева жилья, заключила Коркка.

Но не потеряли актуальности и старые способы. Например, за интересующей квартирой воры устанавливают наблюдение, чтобы понять, когда хозяева уходят.

«Однако в этом случае воров можно обмануть, настроив работу систем «умного дома» таким образом, чтобы с определенной периодичностью в доме включался свет, опускались и поднимались жалюзи и рольставни. Это может сбить их с толка и заставить отказаться от своих замыслов», — рекомендовал эксперт.

Катунь24