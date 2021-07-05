Катунь24: Эксперт рассказал, как защитить гаджеты от перегрева

Летняя жара может негативно сказаться не только на здоровье человека, но и на работоспособности смартфонов: они тоже могут получить «солнечный удар».

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Как защитить свой гаджет от перегрева?

«В разгар лета, когда температура воздуха приближается к 30 градусам и выше, профилактические меры от перегрева требуются не только нам, но и нашим гаджетам. Поэтому первый очевидный и простой совет, которым многие пренебрегают, — не оставлять и не использовать устройства под прямыми лучами солнца», — объяснил «Российской газете» руководитель городского онлайн-сервиса «Чудо техники» Михаил Давыдов.

В знойную погоду Михаил Давыдов советует отказаться от неиспользуемых программ и приложений, в том числе отключить Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

«Заряжать устройство в жару рекомендуем только с помощью оригинального устройства, без чехла и в тени. Так смартфону будет легче подзарядиться и при этом не перегреться. Пользоваться гаджетом во время зарядки нежелательно, поскольку из-за большой нагрузки можно повредить аккумулятор и дисплей», — говорит он.

Если смартфон все же нагрелся, нужно уметь правильно его охлаждать, подчеркивает Давыдов.

«Не нужно пытаться резко охладить устройство, помещая его в самое холодное место, например в холодильник, — отмечает он. — Из-за резкого перепада температур можно повредить внутренние компоненты смартфона».

Самый простой вариант — выключить устройство и убрать его в тень без чехла на 3-5 минут. Если смартфон перегрелся и при этом заряжается, лучше всего отключить его от зарядки и тоже на время спрятать от солнечных лучей.

Катунь24