Катунь24: Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за кожей и волосами летом

Жаркое летнее солнце оказывает вредное воздействие на наши кожу и волосы. Как спасти прическу в жаркий сезон, а также какие профилактические меры стоит предпринять, рассказали специалисты сервисов «СберУслуги» и «СберЗдоровье».

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Во-первых, за 15 минут до выхода на солнце необходимо нанести солнцезащитный крем с SPF 30 или выше. Повторно наносить крем нужно будет каждые два часа, а также после купания или интенсивной работы. Родимые пятна и татуировки нужно покрывать более плотным слоем крема. Также в жару важно носить головной убор и одежду из легких натуральных тканей.

Эксперты также напомнили, что активное солнце сушит волосы, а лучи проникают настолько глубоко, что волосы теряют свой природный пигмент и выгорают. Поэтому летом косметика по уходу за волосами должна иметь УФ-фильтры. Важно, чтобы в ее составе были пантенол, коллаген и гиалуроновая кислота, эти компоненты необходимы для удержания влаги в волосах.

«У разных брендов есть специально разработанные линейки, в них входят шампунь, увлажняющий кондиционер или бальзам, несмываемый спрей или молочко, которые и будут защищать волосы во время прогулок или купания», — отмечают специалисты.

Летом необходимо носить одежду, которая способна защитить от влияния ультрафиолетовых лучей. В жару подойдет одежда с длинными рукавами и брюки из легких натуральных тканей, широкополая шляпа и солнцезащитные очки.

Выходя из дома, проверьте индекс ультрафиолетового излучения — это можно сделать на сайте с прогнозом погоды. Показатели от 3 до 5 считаются средними, а выше 6 — высокими, загорать при них не рекомендуется. Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение наблюдается с 10 до 16 часов, в это время лучше быть в тени.

«Под воздействием солнечного излучения родинки могут изменять цвет, размеры и границы. Поэтому ежегодный осмотр у врача-дерматолога для проведения такого метода исследования, как дерматоскопия (осмотр родинки при 10-кратном увеличении), помогает выявить злокачественные образования на ранних стадиях изменения. А если у вас возникают вопросы, как правильно защитить себя от солнца — проконсультируйтесь с врачом онлайн», — цитирует экспертов РИА Новости.

Катунь24