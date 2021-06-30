Катунь24: Ещё одну вакцину от коронавируса регистрируют в России

Центр «Вектор», который разработал препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона», подал заявку на регистрацию еще одной вакцины. Информация об этом появилась на сайте госреестра лекарственных средств.

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По информации, указанной в реестре, вакцина «ЭпиВакКорона-Н» будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения. Одна доза — 0,5 миллилитра. Препарат создали на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19.

Исследование безопасности, переносимости, реактогенности и имунногенности проводили с участием добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Клинические исследования начались 8 апреля, закончатся — 30 сентября 2021 года.

Как ранее пояснял ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов, принципиальные отличия новой вакцины от предыдущей отсутствуют.

«Они различаются технологическими особенностями производства», — рассказал Максютов.

Всего в России доступны три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в стране в конце февраля 2021 года начали тестировать на добровольцах «Спутник Лайт».

Катунь24