Катунь24: Ещё три двора начали благоустраивать в Барнауле в рамках нацпроекта

Речь идет о дворовых территориях на улицах Шукшина, 26а; Георгия Исакова, 249а; Юрина, 234.

Фото: Администрация Барнаула

Подрядная организация уже приступила к обустройству. Сейчас рабочие устанавливают бордюрные камни.

По плану благоустройства во дворе на улице Георгия Исакова, 249а заасфальтируют внутридворовый проезд, отремонтируют тротуар, установят лавки и урны. Также собственники многоквартирного дома приняли решение о софинансировании работ, и теперь во дворе обустроят парковку и установят горку на детской площадке, сообщают на официальном сайте администрации Барнаула.

Около дома на улице Шукшина, 26а помимо аналогичных работ из минимального перечня также оборудуют парковку за деньги жильцов.

После ремонта двора на улице Юрина, 234 на детской площадке появится спортивный комплекс.

В Ленинском районе в рамках нацпроекта уже заасфальтировали шесть дворов по улицам: Островского, 15; Георгия Исакова, 200; Юрина, 257; Малахова, 67; Солнечная поляна, 23а и 29.

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей. Планируют также обустроить 30 автомобильных парковок, 4 контейнерные площадки, две системы водоотведения. В 36 дворах установят детское и спортивное оборудование. В восьми дворах смонтируют ограждение.

Катунь24