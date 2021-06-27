Катунь24: Елисей Гречкосей: традиции и приметы на 27 июня
В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей, Елесеев день, Елесей – по колено в овсе. В этот день продолжали посев самой поздней гречихи, заклинали крапиву, если долго не было дождя, и наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни. Православная церковь 27 июня вспоминает двух святых с именем Елисей: пророка Елисея, жившего в IX веке до н. э. и Елисея Сумского (XV—XVI).
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Святого Елисея к пророческому служению призвал его учитель и наставник – пророк Илия. Когда пришло время взятия святого Илии на небо, и за ним явилась огненная колесница, Елисей шел рядом с ним и подобрал упавший с небес плащ пророка, благодаря чему получил его пророческий дар и духовную силу. За свою жизнь святой Елисей совершил много чудес и исцелений.
Преподобный Елисей Сумской постриженик Соловецкого монастыря. О его жизни ничего неизвестно, известно лишь одно предсмертное обстоятельство, обнаружившее благочестие старца. Елисей вместе с другими братьями в 60 верстах от монастыря ловил рыбу. Почувствовав скорую кончину, он сильно скорбел, что не принял схиму. Тогда братья решили везти умирающего старца в Суму, где находился ближайший иеромонах. На их пути возникло множество опасностей, но они смогли благополучно добраться до места. К большому огорчению братии по приезду святой Елисей скончался. После молитвы к Зосиму Соловецкому мертвый ожил, и его постригли в схиму. После причастия преподобный Елисей опять преставился к Господу. Спустя столетие гроб святого обнаружился на поверхности земли, и угодник Божий прославился чудесами исцелений.
Традиции и обычаи
В этот день продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня «гречкосей». Посевом занимались в ясную и сухую погоду, в народе говорили: «Если пыль на бороне, то и блин на решете».
С давних пор гречка входила в рацион наших предков. В народе говорили: «Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной». Завезли к нам гречиху из Азии, и она быстро пришлась по вкусу славянам. Гречневая каша обладает отличными вкусовыми и питательными качествами, кроме того, она полезна для здоровья.
Выращивать на Руси гречиху начали приблизительно в VII веке. Название она получила из-за того, что во времена Киевской Руси разведением этой хлебной культуры по большей части занимались греческие монахи.
Наши пращуры в этот день загадывали о погоде:
- Если день дождливый, то непогода может ещё семь недель простоять.
- Если же хоть на минутку выглянуло солнце, то есть надежда, что лето будет сухое и получится благополучно убрать сено.
- Если же долгое время не было дождя, такого нужного наливающимся восходам, то заклинали крапиву. Секли жгучую трав, чтобы получить из неё влагу. Согласно поверью, «крапива ожжет небесную высь, и та – даст волю дождям».
На Елисея освящали новую одежду, чтобы она не приносила своему хозяину несчастье. Любая вещь несет в себе силу того, кто её изготовил, продавал или носил. Чтобы чужую силу вещи заменить своей собственной, перед тем как первый раз надеть, её следует освятить. В Елисеев день освящали все вещи, купленные после Нового года и надетые не боле трех раз, а ещё вещи, в которых человек неуютно себя чувствует. Это же касается и бывших в употреблении вещей.
Приметы и поверья
- Начинает цвести липа.
- Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням.
- Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится.
- Коршуны в небе парят – к ясному дню.
- Лягушки прыгают на суше – к дождю.
- На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.
- Кони ржут – будет добрый овес.
- Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди.
- Утки притихли – будет гроза.
- В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки.
- Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.
- Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру.
- Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.
- Сон с 26 на 27 июня, скорее всего, пустой. Сновидение, увиденное днем 27 июня, вещее. В нём вы видели своего врага.
Людям, родившимся 27 июня, дана способность влиять на рост растений. В качестве талисмана им следует носить коралл.
По материалам сайта vsyamagik.ru