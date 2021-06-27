Катунь24: Елисей Гречкосей: традиции и приметы на 27 июня

В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей, Елесеев день, Елесей – по колено в овсе. В этот день продолжали посев самой поздней гречихи, заклинали крапиву, если долго не было дождя, и наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни. Православная церковь 27 июня вспоминает двух святых с именем Елисей: пророка Елисея, жившего в IX веке до н. э. и Елисея Сумского (XV—XVI).

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Святого Елисея к пророческому служению призвал его учитель и наставник – пророк Илия. Когда пришло время взятия святого Илии на небо, и за ним явилась огненная колесница, Елисей шел рядом с ним и подобрал упавший с небес плащ пророка, благодаря чему получил его пророческий дар и духовную силу. За свою жизнь святой Елисей совершил много чудес и исцелений.

Преподобный Елисей Сумской постриженик Соловецкого монастыря. О его жизни ничего неизвестно, известно лишь одно предсмертное обстоятельство, обнаружившее благочестие старца. Елисей вместе с другими братьями в 60 верстах от монастыря ловил рыбу. Почувствовав скорую кончину, он сильно скорбел, что не принял схиму. Тогда братья решили везти умирающего старца в Суму, где находился ближайший иеромонах. На их пути возникло множество опасностей, но они смогли благополучно добраться до места. К большому огорчению братии по приезду святой Елисей скончался. После молитвы к Зосиму Соловецкому мертвый ожил, и его постригли в схиму. После причастия преподобный Елисей опять преставился к Господу. Спустя столетие гроб святого обнаружился на поверхности земли, и угодник Божий прославился чудесами исцелений.

Традиции и обычаи

В этот день продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня «гречкосей». Посевом занимались в ясную и сухую погоду, в народе говорили: «Если пыль на бороне, то и блин на решете».

С давних пор гречка входила в рацион наших предков. В народе говорили: «Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной». Завезли к нам гречиху из Азии, и она быстро пришлась по вкусу славянам. Гречневая каша обладает отличными вкусовыми и питательными качествами, кроме того, она полезна для здоровья.

Выращивать на Руси гречиху начали приблизительно в VII веке. Название она получила из-за того, что во времена Киевской Руси разведением этой хлебной культуры по большей части занимались греческие монахи.

Наши пращуры в этот день загадывали о погоде:

Если день дождливый, то непогода может ещё семь недель простоять. Если же хоть на минутку выглянуло солнце, то есть надежда, что лето будет сухое и получится благополучно убрать сено. Если же долгое время не было дождя, такого нужного наливающимся восходам, то заклинали крапиву. Секли жгучую трав, чтобы получить из неё влагу. Согласно поверью, «крапива ожжет небесную высь, и та – даст волю дождям».

На Елисея освящали новую одежду, чтобы она не приносила своему хозяину несчастье. Любая вещь несет в себе силу того, кто её изготовил, продавал или носил. Чтобы чужую силу вещи заменить своей собственной, перед тем как первый раз надеть, её следует освятить. В Елисеев день освящали все вещи, купленные после Нового года и надетые не боле трех раз, а ещё вещи, в которых человек неуютно себя чувствует. Это же касается и бывших в употреблении вещей.

Приметы и поверья

Начинает цвести липа. Северо-западный ветер – к дождю и ненастью. Ветер с востока – к болезням. Петух трясет головой, поет некстати – погода испортится. Коршуны в небе парят – к ясному дню. Лягушки прыгают на суше – к дождю. На небе сполохи заиграли – к перемене погоды. Кони ржут – будет добрый овес. Сова начинает яйца откладывать – в ближайшее время будут идти дожди. Утки притихли – будет гроза. В полдень появились большие черные облака – к вечеру ожидаются осадки. Зяблик звонко поет – к хорошей погоде. Звезды блестящими кажутся – к жаре, мерцают сильно – к грозе, падают – к ветру. Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья. Сон с 26 на 27 июня, скорее всего, пустой. Сновидение, увиденное днем 27 июня, вещее. В нём вы видели своего врага.

Людям, родившимся 27 июня, дана способность влиять на рост растений. В качестве талисмана им следует носить коралл.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24