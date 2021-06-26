Катунь24: Эксперт назвал способ защиты смартфона летом

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал об увеличении обращений граждан в сервисные центры.

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С наступлением жары начался опасный сезон для гаджетов. Вкупе с коронавирусом, который заставил многих перейти на удалённый режим работы, люди стали использовать гаджеты значительно интенсивнее.

Тем не менее, по словам эксперта, поломки связаны не с тем, насколько часто используются смартфоны, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Например, многие берут технику с собой на пляж.

Как объяснил Дмитрий Рябинин, опасность представляют грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить даже самый прочный экран устройства, а также попасть внутрь корпуса и вывести из строя комплектующие.

Уберечь смартфон можно простым приёмом, которым пользовались ещё во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверяет специалист. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже.

Катунь24