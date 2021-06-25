Катунь24: ЕГЭ по информатике в Алтайском крае впервые проходит в компьютерной форме

Всего в регионе его сдают 1334 выпускника, уточняет пресс-служба Минобрнауки Алтайского края. Экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям проходят в регионе 24 и 25 июня 2021 года.

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В региональных пунктах проведения этого экзамена создали специальные рабочие места, для чего закупили 590 персональных компьютеров. Кроме того, аудитории оснастили камерами видеонаблюдения. Экзамены проводят с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

В ведомстве отметили, что центр цифрового образования детей «IT-куб» проводил дистанционные курсы для старшеклассников, интересующихся информационными технологиями и программированием, с целью помощи в подготовке школьников края к компьютерному единому государственному экзамену по информатике.

Катунь24