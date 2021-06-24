Катунь24: Эксперт рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал журналистам агентства «Прайм» , какие правила нужно соблюдать дома, чтобы не нарваться на штраф.

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Если у вас дома стоит сильный неприятный запах, водятся насекомые или грызуны, то к вам могут прийти судебные приставы. Жильцов обяжут провести дезинфекцию помещения и возместить нанесенный ущерб соседям.

Кричевский подчеркнул, что по поводу курения существуют различные трактовки. Курить на общедомовом балконе или лестничной клетке запрещено, поэтому если соседи обратятся в органы, то курильщику придется заплатить штраф в 4-5 тысяч рублей.

«Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание», — пояснил он.

Нельзя разводить огонь на собственном балконе, например, зажигать свечи, мангалы, жаровни. По статье 20.4 КоАП РФ штраф составит 3000 рублей, если возник пожар и нанесен вред имуществу — от 4 до 5 тысяч рублей.

Жизни и безопасности других жильцов может угрожать и перепланировка квартиры, предупреждает эксперт. Штрафы за перепланировку могут составить 2-2,5 тысячи рублей согласно статье 7.21 КоАП. Собственника также обяжут восстановить изначальную планировку квартиры.

«Как правило, особое внимание привлекают два фактора — обращение с несущими стенами и снос стены между кухней и комнатой, если на кухне стоит газовая плита. Если второе изменение можно согласовать путем оборудования перегородки, то насчет первой договориться с инспекцией, скорее всего, не выйдет, только если это не высокие этажи, на которых нагрузка меньше и можно обойтись установкой укрепляющих конструкций», — пояснил эксперт.

Катунь24