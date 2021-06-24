Катунь24: Экс-зампреда правительства Алтайского края осудят за махинации с закупкой лекарств

Против Ирины Долговой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации».

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По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2018 году по указанию обвиняемой подведомственной Министерству здравоохранения Алтайского края организацией — краевым унитарным предприятием «Аптеки Алтая» — были приобретены лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн руб. Лекарства были куплены у организации, руководил которой знакомый обвиняемой. После они были уценены и проданы по стоимости от 10 копеек до 10 рублей.

В ходе следствия также установили, что обвиняемая организовала включение своего другого знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в обход установленных процедур. В ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тыс. руб.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

Катунь24