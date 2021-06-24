ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Экс-зампреда правительства Алтайского края осудят за махинации с закупкой лекарств

Горняк22
22 часа Ago

Против Ирины Долговой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации».

Фото: pixabay.com

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в 2018 году по указанию обвиняемой подведомственной Министерству здравоохранения Алтайского края организацией — краевым унитарным предприятием «Аптеки Алтая» — были приобретены лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн руб. Лекарства были куплены у организации, руководил которой знакомый обвиняемой. После они были уценены и проданы по стоимости от 10 копеек до 10 рублей.

В ходе следствия также установили, что обвиняемая организовала включение своего другого знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в обход установленных процедур. В ущерб другим льготникам были приобретены дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тыс. руб.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

Катунь24

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