Катунь24: Ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского завершился в Алтайском крае
Традиционно закрытие праздника прошло на родине нашего земляка в селе Косиха.
Фото: Катунь 24
Фестиваль Роберта Рождественского ежегодно собирает множество людей. В этом году именитому поэту исполнилось бы 89 лет. Творчество Роберта Ивановича живет и объединяет поколения. Кого-то оно возвращает в годы молодости, других вдохновляет и прививает любовь к поэзии.
Больше сотни песен исполнено на стихи Роберта Ивановича. Они входят в репертуар многих современных артистов. У гостей фестиваля – московской вокальной группы «Кватро» — в исполнении несколько десятков композиций.
Подробнее узнать о жизни поэта и его окружении можно в мемориальном музее в Косихе. Именно экскурсия открывает творчество Роберта Ивановича с новой стороны.
Праздник собрал поэтов со всей России. Так, в рамках фестиваля прошло вручение губернаторской литературной премии Роберта Рождественского Андрею Расторгуеву, писателю из Екатеринбурга.
За четыре дня фестиваль погрузил всех в эпоху творчества «шестидесятника». Как профессиональные поэты, так и любители, которые не привыкли к публичным выступлениям, смогли поделиться своими стихами на творческих встречах.
Подготовка к следующему фестивалю Роберта Рождественского уже началась. В следующем году он будет посвящен 90-летию поэта. В Косихе планируется отремонтировать Дворец культуры, где проведут масштабную концертную программу.