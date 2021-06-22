Катунь24: Ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского завершился в Алтайском крае

Традиционно закрытие праздника прошло на родине нашего земляка в селе Косиха.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского завершился в Алтайском крае

Фестиваль Роберта Рождественского ежегодно собирает множество людей. В этом году именитому поэту исполнилось бы 89 лет. Творчество Роберта Ивановича живет и объединяет поколения. Кого-то оно возвращает в годы молодости, других вдохновляет и прививает любовь к поэзии.

Больше сотни песен исполнено на стихи Роберта Ивановича. Они входят в репертуар многих современных артистов. У гостей фестиваля – московской вокальной группы «Кватро» — в исполнении несколько десятков композиций.

Подробнее узнать о жизни поэта и его окружении можно в мемориальном музее в Косихе. Именно экскурсия открывает творчество Роберта Ивановича с новой стороны.

Праздник собрал поэтов со всей России. Так, в рамках фестиваля прошло вручение губернаторской литературной премии Роберта Рождественского Андрею Расторгуеву, писателю из Екатеринбурга.

За четыре дня фестиваль погрузил всех в эпоху творчества «шестидесятника». Как профессиональные поэты, так и любители, которые не привыкли к публичным выступлениям, смогли поделиться своими стихами на творческих встречах.

Подготовка к следующему фестивалю Роберта Рождественского уже началась. В следующем году он будет посвящен 90-летию поэта. В Косихе планируется отремонтировать Дворец культуры, где проведут масштабную концертную программу.

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