Катунь24: Ещё в одном парке Барнаула стартовал сезон бесплатных тренировок для горожан

Занятия будут проходить каждую неделю по вторникам и пятницам.

Фото: barnaul.org

Тренировки для всех желающих жителей Барнаула будут проводить профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы. Занятия проводились в парке ежегодно с 2017 года, прервавшись лишь в прошлом году из-за пандемии, уточняет пресс-служба городской администрации.

На занятия приглашают всех желающих любого возраста и уровня подготовки. Участник получает дневник личных достижений, где будут учитывать его успеваемость и количество посещений. Самые активные в конце сезона получат подарки от организаторов и партнёров проекта.

Каждая тренировка будет проходить около часа, в динамичном формате и под музыкальное сопровождение. Бесплатные занятия будут проводить по вторникам – Social dance (с 19:00-20:00) и пятницам – силовую/функциональную тренировку (с 19:00-20:00).

Открытие нового сезона программы и первая бесплатная тренировка пройдут 18 июня в 19:00 на фестивальной площадке Парка спорта А. Смертина по адресу: ул. Энтузиастов, 12в.

Катунь24