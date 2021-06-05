Катунь24: ЕГЭ-2021: какие минимальные баллы нужно набрать выпускникам, чтобы получить аттестат
Чтобы школьник мог получить аттестат и поступить в вуз, ему необходимо набрать минимально установленное количество баллов. Какие проходные баллы по всем предметам в 2021 году, смотрите в нашем материале.
Фото: Катунь 24
Минимальные баллы устанавливаются приказом Рособрнадзора.
Минимальный первичный балл переводится в минимальный вторичный по специальной таблице по каждому предмету.
|
Предмет
|
Первичный балл
|
Вторичный балл
|
Русский язык
|
16
|
36
|
Математика профильная
|
6
|
27
|
Обществознание
|
22
|
42
|
Биология
|
16
|
36
|
История
|
9
|
32
|
Химия
|
12
|
36
|
Физика
|
11
|
36
|
Информатика и ИКТ
|
6
|
40
|
География
|
11
|
37
|
Иностранные языки
|
22
|
22
|
Китайский язык
|
17
|
22
|
Литература
|
15
|
32
Обычно, чтобы выпускники могли получить аттестат, им необходимо было сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. Однако из-за эпидситуации в стране в 2021 году ЕГЭ по базовой математике отменили. Таким образом, чтобы окончить школу, нужно сдать только русский язык минимум на 10 первичных баллов, то есть 24 тестовых.