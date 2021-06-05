Катунь24: ЕГЭ-2021: какие минимальные баллы нужно набрать выпускникам, чтобы получить аттестат

Чтобы школьник мог получить аттестат и поступить в вуз, ему необходимо набрать минимально установленное количество баллов. Какие проходные баллы по всем предметам в 2021 году, смотрите в нашем материале.

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Минимальные баллы устанавливаются приказом Рособрнадзора.

Минимальный первичный балл переводится в минимальный вторичный по специальной таблице по каждому предмету.

Предмет Первичный балл Вторичный балл Русский язык 16 36 Математика профильная 6 27 Обществознание 22 42 Биология 16 36 История 9 32 Химия 12 36 Физика 11 36 Информатика и ИКТ 6 40 География 11 37 Иностранные языки 22 22 Китайский язык 17 22 Литература 15 32

Обычно, чтобы выпускники могли получить аттестат, им необходимо было сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. Однако из-за эпидситуации в стране в 2021 году ЕГЭ по базовой математике отменили. Таким образом, чтобы окончить школу, нужно сдать только русский язык минимум на 10 первичных баллов, то есть 24 тестовых.

Катунь24