ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Катунь24: ЕГЭ-2021: какие минимальные баллы нужно набрать выпускникам, чтобы получить аттестат

Горняк22
47 минут Ago

Чтобы школьник мог получить аттестат и поступить в вуз, ему необходимо набрать минимально установленное количество баллов. Какие проходные баллы по всем предметам в 2021 году, смотрите в нашем материале.

Фото: Катунь 24

Минимальные баллы устанавливаются приказом Рособрнадзора.

Минимальный первичный балл переводится в минимальный вторичный по специальной таблице по каждому предмету. 

Предмет

Первичный балл

Вторичный балл

Русский язык

16

36

Математика профильная

6

27

Обществознание

22

42

Биология

16

36

История

9

32

Химия

12

36

Физика

11

36

Информатика и ИКТ

6

40

География

11

37

Иностранные языки

22

22

Китайский язык

17

22

Литература

15

32

Обычно, чтобы выпускники могли получить аттестат, им необходимо было сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. Однако из-за эпидситуации в стране в 2021 году ЕГЭ по базовой математике отменили. Таким образом, чтобы окончить школу, нужно сдать только русский язык минимум на 10 первичных баллов, то есть 24 тестовых.

Катунь24

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