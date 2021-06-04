Катунь24: Экс-чиновник из Рубцовского района пойдёт под суд за получение крупной взятки

По версии следователей, с 2018 по июль 2019 года обвиняемый получил 400 тысяч рублей.

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За эти деньги бывший заведующий отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству включил местного жителя в программу по соцвыплатам на покупку жилья, хотя у гражданина не было права на участие в ней.

Во время следствия бывший чиновник вину не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Также следователи наложили арест на его имущество на сумму более 900 тысяч рублей.

Катунь24